³ùÅÄÂçÃÏ½êÂ°¤Î¥Ñ¥ì¥¹¤¬MF¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²èºö¡©¡Ä¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÈÀÜ¿¨¤«
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£24Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ä¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤âÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÀÑ¤à¤È¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Øµ¢´Ô¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»52»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎFA¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤â½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö10ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¤Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÈ×¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï2021Ç¯²Æ¤«¤é1Ç¯´Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ô¥£¥¨¥é´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥¸¥§¥Î¥¢¡Ë¤Î²¼¤Ç¸ø¼°Àï39»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ïº£²Æ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Éüµ¢¤ËÁ°¸þ¤¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤ÎÉüµ¢¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î´Ö¤Ç½é´ü¤Î¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
