パドレス3連戦では45号以外のヒットなし

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

喜びを爆発させた。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。9回の第5打席で松井裕樹投手から45号ソロを放った。パドレスファンとハイタッチするなど話題を振りまいたが、ベンチに戻った後の“珍しい光景”にファンも注目した。

大谷は9回1死走者なしの第5打席、松井の94.1マイル（約151.4キロ）のフォーシームを捉え、打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度28度の一発を右翼席へ運んだ。

大谷は悠々とダイヤモンドを一周すると、テオスカー・ヘルナンデス外野手のヒマワリ種シュワーを浴びせられる前に、ベンチ横に陣取っていたパドレスファンの男性とまさかのハイタッチ。試合後、デーブ・ロバーツ監督によるとこのファンはずっと野次を飛ばしていたようで、「ショウヘイが彼からハイタッチを引き出したのはグッドだった！」と笑顔を見せた。

その後、大谷はベンチに戻ると、「ハハハハハ」と珍しく大きな声を上げて笑顔を炸裂させた。4試合ぶりの一発、しかも地区優勝を争うライバル相手とあって喜びもひとしおだったのかもしれない。中継映像に映った光景に「嬉しそうな声が響いてる」「たまらん笑顔」「毎日見たい」「嬉しいねぇ〜」「最高だよ」とファンも“キュン”としたようだ。（Full-Count編集部）