YouTubeチャンネル「火葬場談義（旧・下駄のチャンネル）」が公開した動画『首吊の◯体の様子について』で、元火葬場職員の下駄華緒氏（以下、下駄）が、ネット上で語られる首つりのご遺体に関する情報には誇張があると指摘し、自身の経験にもとづいて説明した。

動画の冒頭で下駄は「かなり重たいテーマになります」と述べ、「『うわ、ちょっと今キツイな』『聞きたくないな』という方は、今の段階で動画をシュッと消してください」と視聴者に注意を促した。そのうえで、視聴者から寄せられた「実際のことを知りたい」という声に応える形で見解を述べた。

「首をつって亡くなった人は排泄物が垂れ流される」という書き込みについて、下駄は「これ嘘じゃないです。はい。嘘ではありません」としたうえで、「皆が亡くなったら必ずそうなると思っていただいて間違いございません」と説明した。首つりに限らず、死後は生理機能の停止により排泄物が体外に出る場合があるとした。

また、「首が長くなっている」という記述については「結構長くなってます」と述べ、下半身が大きく膨れる現象にも触れた。これは死後、体内の水分などが重力によって下方へ移動して溜まるためで、「生きていないからこうなる」と説明。特定の死因に固有の「怖い」現象ではなく、死後に共通して見られる生理的・物理的変化だと整理した。

