元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜。２２日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に出演し、その衣装にネットはくぎ付けになった。

この日は前田敦子、高橋みなみ、指原莉乃とともにＯＧとして出演。現役のメンバーと、２０１１年の大ヒット曲「Ｅｖｅｒｙｄａｙ、カチューシャ」を披露した。

センターを務めた前田はクールなパンツ衣装で、高橋と指原はひざ丈のスカート。小嶋は４人のなかで一番短いミニスカ衣装で出演した。

ネットは「今日Ｍステで現役と同じくらいのミニスカ衣装だったの優勝すぎる」「こじはるのスタイル素晴らしすぎるな」「こじはるさんに釘付けでした」「すげ〜」「色気えぐい」と抜群スタイルを絶賛。

また「こじはるがいい女になりすぎている問題」「こじはるの年齢の重ね方めちゃくちゃ良いな〜。若い女の子と並んでも若い子には無い女の魅力がちゃんとあって理想的すぎる」「こじはるが３７歳とかいう受け入れられない事実」「こじはるもあいかわらずすごい存在感」「何歳になっても美しすぎ」「こじはるのおねえさん感たまらんな」「ビジュが変わって無さすぎる」と年齢を重ねた美しさにあこがれていた。