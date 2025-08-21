試合前にやイニング間でも球場を盛り上げた

■ソフトバンク 5ー4 西武（20日・PayPayドーム）

ソフトバンク推しのアイドルが、勝利の女神となった。アイドルグループの市村愛里さんが20日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-西武戦のセレモニアルピッチに登場。ファンからは「あいちーが勝利の女神だ!!」と喝采が上がった。

投球前にはHKT48のメンバーとともに7月に発売された新曲「半袖天使」を歌唱。ソフトバンクのユニホームに白のスカート姿で、大きく振りかぶって投げた1球は、ノーバウンドで捕手役の川瀬のミットに。見事な投球に観客かららは大歓声が起きた。

ソフトバンクのファンを公言しており、投球後には自身のSNSで「たかほーーーーー 今日はHKT48がホークスの“勝利の女神”になれたかな… これからもソフトバンクホークスを鷹ガールとして全力で応援します」と喜びを綴った。

試合のイニング間では「いざゆけ若鷹軍団」をハニーズと一緒に踊り、球場を盛り上げた。ソフトバンクも勝利を飾り、SNSでは「夢、叶ったね。おめでとう」「あいちーかわいい。ノーバン良かったね」「HKTみんなかわいいね」「あの独特の緊張感のなかでノーバンは誇らしい」「うおおおおおおおおおおおお!!!!! HKTちゃんが若鷹軍団踊った!!!!!」と盛り上がりを見せていた。（Full-Count編集部）