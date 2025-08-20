元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が19日に更新された「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルにゲスト出演。自身の父親について語った。

父について尋ねられた宮迫は、大阪の魚市の管理職だったことを明かし「まあ遺伝なんか分からんけど、お父さんちょっとやらかしてしまう」と切り出した。

「金遣いが荒かったりとか、なんか幹事やるの好きやし。保証人になったりとか…で、最終的に浮気ね」とかつての父の素行を説明。小学生の頃、父に連れられ喫茶店に行くことが度々あったといい「“博之トースト食べとけ”って言って、なぜか親父が厨房に入って行ってしばらく戻ってこない。後に気づいてん、ママと厨房でやってたんや」と明かし「一番嫌やったのが、同級生の母子家庭のオカンとそれをしてた」と暴露した。

さらに高校生の頃、その同級生が不慮の事故で亡くなってしまい「そういや親父、ここの母親と浮気してたなって思いながら家帰ったら、親父とオカンがケンカしてて。オカンが“博之、このオッサンとんでもないこと言うてる。喪主するって言うてる”って」と浮気相手の子供の葬儀の喪主を務めようとしていたと告白。父と大げんかの末何とか思いとどまらせたというが、翌日葬儀に向かうと「顔腫らした親父が喪主してて」とまさかの展開。これにコンビは「凄いな」「ほんと人怖ですね」と大爆笑だった。