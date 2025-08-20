「ハイスペックすぎる女性上司」の部下が次々と辞めていく…「責めず」「問わず」「関わらない」マネジメントのどれが間違いなのか

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。なかでも、働き方やキャリア観が変化している今、個々の価値観の間での些細な衝突がハラスメントに発展するケースが増えてきました。

今回は優秀すぎるがあまり、部下がついていけないというジレンマに陥り、「部下を育てられないのでは？」と社内の役員会でも取り沙汰された、いわゆる「グレーゾーンの人間関係」の軋轢が深刻なハラスメントにつながってしまった女性社員の事例を取り上げ、【前編】＜出世、結婚、出産、すべて叶えた「ハイスペックすぎる女性社員」が、じつは部下から思われていた、あまりにも意外な評価＞に引き続き、どのようにこうしたトラブルを防いでいくかを考えていきたいと思います。

（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成したものです）

失敗すると「問い」も「叱責」なく仕事から外される

聞き取りをした範囲では、Aさんの言動には、怒鳴る・無理な業務を押しつける・人格を否定する――といった「明確なハラスメント」とされる要素は見当たりませんでした。Bさんが「何が問題かわからない」と疑問に思うのもある意味では当然なのです。

では、なぜAさんのもとでは離職が続いているのでしょうか。その背景には「できることを前提としたマネジメントスタイル」が、ごく自然に組織内で行われている実態があります。

たとえば、ある業務を任され、それが時間内に完了できなかったとしても、Aさんは感情的に責めることはありません。しかし、そうした部下には次回以降、その仕事が与えられなくなります。

理由を問い詰めることもなく、表立った叱責もないまま、静かに“信頼を失った”ことが伝わる。その積み重ねが、部下に「期待されていない」「自分はもう任せてもらえない」といった感覚を生み、自信喪失や孤立感をもたらします。

また、業務負担を検討する際のAさんの見積もりにも課題があります。Aさんは独自の基準で「この人はこのくらいできるだろう」と見積もりを行い、業務を任せるわけですが、その見積もりに相違がある場合の想定がなされていないのです。だから、その水準に達しない社員に対して「なぜこの程度の仕事ができないのか」という無言のプレッシャーが生じます。

Aさん自身は公平に振る舞っているつもりでも、周囲からは「できないと見なされた人が徐々に仕事を外されていく構造」に見えているという懸念があります。

こうした状況が続くと、チーム内には「優秀な人しか残れない」「残れないのは本人の責任」といったムードが形成され、Aさんのチームが“優秀なメンバーばかり”という状態は、実は選別の結果であることを暗示しています。

これは明確なハラスメントや違法行為ではないものの、「精神的な負担がかかりやすい」「自己否定感からメンタル不調を起こす人が出る」「人材が定着しない」といったかたちで、マネジメントの問題が労務リスクに転化する可能性を内包しています。

実際、「できなかったら外される」「できない自分はチームにいてはいけない」といった空気が蔓延すれば、社員のエンゲージメントは低下し、やがては退職や不調といった具体的な問題につながります。

マネジメントに必要なのは、「なぜできなかったのか」と詰問する姿勢ではなく、「どうすればできるようになるか」を共に考える視点です。業務指示を与えることと、部下を育てることは同義ではなく、後者には環境整備や目標設定、適切なフィードバックといったマネージャー側の主体的な働きかけが不可欠です。

日経クロスウーマンが30〜40代を対象に実施した調査でも、理想のリーダー像として最も多く選ばれたのは「メンバーとの対話を重視し、モチベーションを上げられるリーダー」であり、84.6％がそう回答しています。

一方で、実際に管理職となった人たちが直面した困難としては、「部下に仕事を振れず自分が手を動かしてしまう」「部下を叱るのが難しい」「部下のやる気を引き出すのが難しい」といった声が多く、理想と現実のギャップに悩むリーダーが少なくないことがうかがえます（参照：部下育成できないリーダーの特徴 対話だけでは不十分、何が必要？｜日経クロスウーマン）。

また、マネジメントスタイルが一方通行的になることで、部下が委縮してしまうケースも少なくありません。民間会社の調査では、「上司が怖いと感じる理由」として最も多かったのは「口調・話し方が怖い」、次いで「イライラを隠さない」「ミスを追及される」という結果が出ています。

つまり、感情が態度や言葉に表れる上司に対して、強いプレッシャーを感じる部下が多いのです（参照：【上司が怖いと思うのはどんなとき？】社会人500人アンケート調査［R&G］｜日経COMPASS）。

同調査では「上司が怖いと感じる頻度」について、「ほぼ毎日怖い」と回答した人は20％を超えており、「上司が怖いことを理由に退職を考えたことがある」と答えた人も72.2％に上ります。上司にそのつもりがなくても、部下が日常的に緊張や不安を感じる職場環境は、組織として決して見過ごせない重大なシグナルです。

このように、マネジメントのあり方そのものが職場の空気や人材の定着率に大きく影響し、最終的には労務リスクに発展する可能性があります。だからこそ、管理職の育成やマネジメントスタイルの見直しは、人事・経営にとって重要なリスクマネジメントのひとつなのです。

優秀な人しか残れないマネジメントスタイルだった

Aさんは、強い責任感と高い技術力を持ち、成果に対して妥協しないプロフェッショナルです。部下からの信頼も厚く、一定の条件下では優れたチーム運営ができるマネージャーであることは間違いありません。

しかしその一方で、自身の基準に満たない人材を無意識に切り離し、結果的に“優秀な人しか残れない”構造を作っていたことも否めません。

この構造は、必ずしも本人の意図や性格だけの問題ではなく、組織がマネジメントに求める役割を「仕事を回す人」「成果を出す人」に限定しすぎた結果でもあります。マネージャーの本質的な役割とは、「できる人」を集めることではなく、「できるようにする環境をつくること」にあるはずです。

ヒアリングした結果を踏まえ、Bさんは兼ねてより関心のあったメンター制度を導入できないかと考えました。その試験的な導入として、Aさんのチームに対して、嘱託定年を迎えたかつての研究職社員と業務委託契約を結び、メンターとして配置することにしたのです。

このメンターは、かつて社内で技術力・人望ともに高い評価を受けていた人物であり、Aさんの新人時代にともに働いていたメンバーでもありました。

「A自身が肩ひじ張らずに話せる相手でないと意味がないと思いました。それに、テスト導入としてこのチームは非常に結果が見えやすい状態にあります。うまく離職率が下がって定着してくれるようなら、全社的にこの制度を入れていきたいと思います」

「嘱託定年後の方なら、社内の状況も分かっておられますから適任ですね」

「はい。定年後のキャリアの選択肢も広げられますし、社内の反応も悪くありません」

Bさんはすでに手ごたえを感じているようでした。メンターとなった元社員は年齢的にも精神的にも“第三者的立場”であることから、メンバーにとっては話しやすく、Aさんにとっても負担を軽減しながら補完関係を築ける存在となっています。

このような対応は、単なる“個人の特性への対処”ではなく、多様なマネジメントスタイルを前提にしたチーム運営の再設計でもあります。すべてのマネージャーに「育成力」や「感情マネジメント」を求めるのではなく、それを補完できる体制を整えることで、チーム全体のパフォーマンスを底上げする――その視点がこれからの組織には求められています。

「できないなら任せない」ではなく、「どうすればできるようになるか」を共に考え、補い合える体制をつくること。それは単なる人材育成の話にとどまらず、離職防止・組織定着・生産性向上といった観点からも、極めて合理的なマネジメント戦略なのです。

マネジメントは「できるように支える」も必要

Aさんのように、高い専門性と責任感をもち、一定の条件下では「優れた上司」と評される存在であっても、そのマネジメントスタイルが全員にとって適切であるとは限りません。

「優秀な人しか残れない」職場は、一見効率的に見えて、実は人が育ちにくく、組織としての持続可能性を損なうリスクをはらんでいます。

マネジメントは、「できる人を選ぶ」ことではなく、「できるように支える」こと。本人の意図に関係なく、過度なプレッシャーや“見切られる空気”が生まれているなら、それはやがて労務問題へとつながる可能性があります。

だからこそ、マネージャー個人の資質に任せきるのではなく、組織としてマネジメントスタイルを補完し合える仕組みづくりが必要です。

今回のように、定年後の嘱託社員をメンターとして配置し、技術力とエンパワメントを分担する体制を築くことは、「人が辞めない組織」への現実的な一歩です。

すべての管理職に万能性を求めるのではなく、人と人とで支え合い、補い合うチームづくりこそが、これからの組織運営に求められる視点ではないでしょうか。

