YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」を運営する12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【脂漏性湿疹】１ヶ月赤ちゃんの肌」と題した動画を公開。生後1ヶ月の赤ちゃんの“テカテカ肌”について、医学的根拠と実体験を交えながら詳しく語った。



動画冒頭、HISAKOさんは「この辺からテカテカになってきて、湿疹出てくるからね」と、赤ちゃんの顔がオイリーになりやすい時期があることを解説。「顔がね、テカテカしてるの分かりますかね」「ポマード塗ってるおっちゃんみたい」と、その独特な肌質の変化をユーモラスに表現した。



HISAKOさんによれば、赤ちゃんが生まれた直後はママのお腹の中でもらった大量の女性ホルモンの影響で、主に顔がテカテカしやすくなるという。これには「見た目はベイビーだけども、体の中身はホルモン漬け状態」と語り、「出生後、生後15日前後から1ヶ月検診のころにかけてそのホルモンを体外に排出する作業を始める」と詳述する。



さらに「この時期は皮脂がたくさん分泌され、脂漏性湿疹が発生しやすい」「こっから上はホルモンいっぱいダーって皮脂をたくさん出すのでめっちゃオイリー」と現象を説明。助産師ならではの視点で、「保湿をしていると湿疹が出にくい」「油ギッシュなこの時期でも保湿は絶対」と、保湿の重要性を強く強調した。



ケア方法についても、「油がメインになるワセリンなどはテカテカの時期は避け、サラッとしたローションやクリームがおすすめ」とアドバイス。「こまめな保湿と1日1回肌に優しい洗浄剤で洗うことで脂漏性湿疹を最低限に抑えられる」としつつ、「今はテカテカしているからって保湿をサボらないで。これは小児科、皮膚科でも定説中の定説」と、強い口調で呼びかけた。



動画の締めくくりでは、「予防医学でございます」と保湿による予防の重要性に触れ、「今日はテカテカお肌のねねちゃんとともに」と12人目の赤ちゃんへの思いも交えつつ、視聴者に子育て情報のチャンネル登録を呼びかけてまとめた。