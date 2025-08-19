女子バレーボール韓国招待試合の第4戦が、2025年8月16日に韓国南東部、慶尚南道晋州市で行われ、世界ランキング5位の日本は、同ランキング39位の韓国に2−3で敗れた。

日本の猛抗議も判定覆らず

日本は第1セットを18−25で落とすも、第2セットを25−19、第3セットを25−20で奪った。

第4セットに入ると、韓国が踏ん張りを見せリードを広げていった。日本は21−25で落とすと、続く第5セットを12−15で落としゲームセット。韓国に対して、21年7月の東京五輪予選以来となる黒星を喫した。

地元開催の日韓戦とあって、地元韓国では大きな注目を集めたが、4年ぶりの日本戦勝利にもファンの反応は冷ややかだったという。

その大きな要因は、露骨な「地元判定」だ。

複数の地元メディアによると、オーバーネット、タッチネット、タッチアウト、ライン判定など韓国に有利な判定だけが下され、放送ではリプレイすら見られなかったという。

これらの不可解判定に日本は猛抗議をしたが、今大会にはビデオ判定やチャレンジシステムが導入されていなかったため、判定は覆らなかったという。

地元びいき判定による勝利に対して、複数の地元メディアは批判的に報じた。

昔は「日韓戦勝利」だけで熱狂、今は「勝利の過程を問うように」

スポーツメディア「スポーツ春秋」（ウェブ版）は、「『日本に対して申し訳ない』『こんな方法で勝ったことを喜ぶファンがいるだろうか』女子バレーボールの露骨な『地元判定』問題に批判が殺到」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「韓国女子バレーボールが4年ぶりに日本を破ったが、歓喜ではなく批判が相次いだ。過去なら『日韓戦勝利』というタイトルだけで熱狂していた国民たちが、今では勝利の過程を問うようになっている」と報じた。

試合直後、SNSには「恥ずかしい勝利」という批判が殺到し、「偏った判定が出始めたら、ある時点からリプレイ映像を露骨に流さなくなった」「こんな勝利なら負けた方がマシだ」「いまだに、依然として日本とのレベル差は余りにも大きい」「時代は変わった。2025年にこんな形で勝ったと喜ぶファンがどこにいるだろうか」「韓国人として日本のファンに申し訳ない」などの声が寄せられたという。

韓国招待は、開催国の韓国、アルゼンチン、チェコ、フランス、日本、スウェーデンの6チームが参加し、1回総当たり戦で行われた。韓国は初日から連敗を喫し、日本戦で今大会初勝利を挙げた。