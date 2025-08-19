「りぼん」6作品と3COINSがコラボ！ BOOK型メモセットなどマンガの表紙デザイングッズが多数登場
パルは、少女まんが雑誌「りぼん」6作品とのコラボ商品を全国の3COINSならびに公式通販サイト・PAL CLOSETにて9月6日より発売する。価格はBOOK型メモセットが330円など。
創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌「りぼん」より、「ときめきトゥナイト」、「ちびまる子ちゃん」、「姫ちゃんのリボン」、「ママレード・ボーイ」、「ご近所物語」、「ルナティック雑技団」の6作品をモチーフにした商品が3COINSに登場。BOOK型メモセットやステッカー、PVCクリアポーチなど、マンガの表紙やキャラクターたちがデザインされたアイテムが多数展開される。
なお、実店舗では1会計につき各商品・各種2点まで、公式通販サイト・PAL CLOSETでは1会計につき各商品・各種3点までの購入個数制限が設けられる（ランダム商品は各商品6点まで）。
また、発売日の9月6日は事前抽選によるコラボアイテム売り場への入場制限が行なわれる。事前抽選については特設サイトより申込み可能。申込み期間は8月26日23時59分までとなっている。
BOOK型メモセット／ときめきトゥナイト（りぼん70周年） 330円
PVCクリアポーチ／ちびまる子ちゃん（りぼん70周年） 330円
缶入りステッカー／姫ちゃんのリボン（りぼん70周年） 330円
BOOK型エコバッグ／ママレード・ボーイ（りぼん70周年） 1,100円
ポケットティッシュ6個セット／ルナティック雑技団（りぼん70周年） 330円
マスキングテープ／ご近所物語（りぼん70周年） 330円
発売日：2025年9月6日（土）
(C)池野恋／集英社
(C)さくらプロダクション
(C)水沢めぐみ／集英社
(C)吉住渉／集英社
(C)岡田あ～みん／集英社
(C)矢沢漫画制作所／集英社