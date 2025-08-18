オーダーメイドジュエリーブランド「ケイウノ」から、ディズニーの名作『ピーター・パン』の世界観をぎゅっと詰め込んだチャームコレクション「Disney Peter Pan / Story Charm」が登場！

全7種のチャームは、チェーンやフープピアスと組み合わせて使えるのが魅力。

自分だけの物語を表現できる、こだわりのジュエリーを紹介していきます。

ケイウノ「Disney Peter Pan / Story Charm」

発売日：2025年8月22日(金)

価格：16,500円(税込)

販売店舗：全国のケイウノ店舗、オンラインショップ

クラシカルでかわいい7種類のチャームは、ペンダントトップとしてもピアスチャームとしても楽しめる仕様に。

物語の名シーンやキャラクターを立体的に表現した、心ときめくラインナップとなっています。

Disney Peter Pan / Story Charm -Tiny Pixie-

「ティンカー・ベル」が引き出しに閉じ込められてしまった名シーンをモチーフにしたチャーム。

表面には鍵穴、裏面には「ティンカー・ベル」の横顔のシルエットがあしらわれています。

丸みを帯びた金属装飾が、クラシカルな印象を引き立てます。

Disney Peter Pan / Story Charm -Michael’s Teddy Bear-

「マイケル」がいつも手放さずに持ち歩いているぬいぐるみ「テディベア」がチャームに。

ふんわりとした質感をぷっくりとした造形で再現し、揺れる様子は作中そのまま！

かわいらしさ満点の立体チャームです。

Disney Peter Pan / Story Charm -Captain Hook-

「フック船長」の象徴・フックをモチーフにしたチャーム。

ディズニーヴィランズながら憎めないユーモアのあるキャラクター性を、シンプルかつ象徴的なデザインで表現。

コーディネートのアクセントにもぴったりです。

Disney Peter Pan / Story Charm -Peter Pan-

「ピーター・パン」の帽子と笛が、表裏でデザインされたコインタイプのチャーム。

羽が飛び出すような立体感と、ロープ状の縁取りで、物語の冒険心と自由さを感じられる仕上がりです。

Disney Peter Pan / Story Charm -Tick Tock Crocodile-

表面には海賊船をレリーフ調に、

裏面には「フック船長」を狙う「チクタクワニ」の表情をレーザー刻印で描いたチャーム。

アンティーク調の風合いが魅力的で、遊び心を感じさせる逸品です。

Disney Peter Pan / Story Charm -Nana-

「ウェンディ」たちの乳母犬「ナナ」が、物語そのままの姿で立体チャームに。

ふわふわとしたフォルムや優しい表情を繊細に表現し、見る人の心を和ませてくれます。

Disney Peter Pan / Story Charm -Clock Tower-

ロンドンの象徴“ビッグ・ベン”がモチーフのチャーム。

裏面には「ティンカー・ベル」とピクシーダストをレーザーで表現。

『ピーター・パン』の名シーンが蘇ります。

組み合わせて作る、自分だけの物語

「Disney Peter Pan / Story Charm」シリーズは、チャーム1点1点の完成度の高さが魅力。

さらに複数を組み合わせることで、作品の世界観がぐっと広がります。

お気に入りのキャラクターやアイコンを選んで、自分だけのストーリーをアクセサリーで表現。

チャームの根元には小さなリング付きでチェーンやフープピアスに簡単に通すことができ、気分やファッションにあわせたアレンジも自在です。

1つでミニマルに楽しむのはもちろん、2〜3個を重ねてボリューム感を出したコーディネートもおすすめ。

左右で違うチャームを着ける“アシンメトリーピアス風”のスタイルもおしゃれ☆

お出かけの日は物語にちなんだペンダントに、気分を変えたい日はピアスに。

『ピーター・パン』の世界を日常に取り入れることができます。

お気に入りのチャームを組み合わせて、自分だけの物語を！

ケイウノ／ディズニー『ピーター・パン』チャームの紹介でした。

