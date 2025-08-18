組み合わせてペンダントやピアスに！ケイウノ／ディズニー『ピーター・パン』チャーム
オーダーメイドジュエリーブランド「ケイウノ」から、ディズニーの名作『ピーター・パン』の世界観をぎゅっと詰め込んだチャームコレクション「Disney Peter Pan / Story Charm」が登場！
全7種のチャームは、チェーンやフープピアスと組み合わせて使えるのが魅力。
自分だけの物語を表現できる、こだわりのジュエリーを紹介していきます。
ケイウノ「Disney Peter Pan / Story Charm」
発売日：2025年8月22日(金)
価格：16,500円(税込)
販売店舗：全国のケイウノ店舗、オンラインショップ
クラシカルでかわいい7種類のチャームは、ペンダントトップとしてもピアスチャームとしても楽しめる仕様に。
物語の名シーンやキャラクターを立体的に表現した、心ときめくラインナップとなっています。
Disney Peter Pan / Story Charm -Tiny Pixie-
「ティンカー・ベル」が引き出しに閉じ込められてしまった名シーンをモチーフにしたチャーム。
表面には鍵穴、裏面には「ティンカー・ベル」の横顔のシルエットがあしらわれています。
丸みを帯びた金属装飾が、クラシカルな印象を引き立てます。
Disney Peter Pan / Story Charm -Michael’s Teddy Bear-
「マイケル」がいつも手放さずに持ち歩いているぬいぐるみ「テディベア」がチャームに。
ふんわりとした質感をぷっくりとした造形で再現し、揺れる様子は作中そのまま！
かわいらしさ満点の立体チャームです。
Disney Peter Pan / Story Charm -Captain Hook-
「フック船長」の象徴・フックをモチーフにしたチャーム。
ディズニーヴィランズながら憎めないユーモアのあるキャラクター性を、シンプルかつ象徴的なデザインで表現。
コーディネートのアクセントにもぴったりです。
Disney Peter Pan / Story Charm -Peter Pan-
「ピーター・パン」の帽子と笛が、表裏でデザインされたコインタイプのチャーム。
羽が飛び出すような立体感と、ロープ状の縁取りで、物語の冒険心と自由さを感じられる仕上がりです。
Disney Peter Pan / Story Charm -Tick Tock Crocodile-
表面には海賊船をレリーフ調に、
裏面には「フック船長」を狙う「チクタクワニ」の表情をレーザー刻印で描いたチャーム。
アンティーク調の風合いが魅力的で、遊び心を感じさせる逸品です。
Disney Peter Pan / Story Charm -Nana-
「ウェンディ」たちの乳母犬「ナナ」が、物語そのままの姿で立体チャームに。
ふわふわとしたフォルムや優しい表情を繊細に表現し、見る人の心を和ませてくれます。
Disney Peter Pan / Story Charm -Clock Tower-
ロンドンの象徴“ビッグ・ベン”がモチーフのチャーム。
裏面には「ティンカー・ベル」とピクシーダストをレーザーで表現。
『ピーター・パン』の名シーンが蘇ります。
組み合わせて作る、自分だけの物語
「Disney Peter Pan / Story Charm」シリーズは、チャーム1点1点の完成度の高さが魅力。
さらに複数を組み合わせることで、作品の世界観がぐっと広がります。
お気に入りのキャラクターやアイコンを選んで、自分だけのストーリーをアクセサリーで表現。
チャームの根元には小さなリング付きでチェーンやフープピアスに簡単に通すことができ、気分やファッションにあわせたアレンジも自在です。
1つでミニマルに楽しむのはもちろん、2〜3個を重ねてボリューム感を出したコーディネートもおすすめ。
左右で違うチャームを着ける“アシンメトリーピアス風”のスタイルもおしゃれ☆
お出かけの日は物語にちなんだペンダントに、気分を変えたい日はピアスに。
『ピーター・パン』の世界を日常に取り入れることができます。
お気に入りのチャームを組み合わせて、自分だけの物語を！
ケイウノ／ディズニー『ピーター・パン』チャームの紹介でした。
