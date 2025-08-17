「選手を自宅に残したくない。不健全」層が厚ければいいわけじゃない…マンC10年目ペップ、大勝発進後に苦言「選手が多すぎる」
現地８月16日に開催されたプレミアリーグ開幕節で、マンチェスター・シティがウォルバーハンプトンと敵地で対戦。移籍が囁かれる守護神エデルソンはベンチ外となったなか、主砲アーリング・ハーランドの２発、いずれも新戦力のタイアニ・ラインデルスとラヤン・シェルキの得点により、４−０で大勝した。
覇権奪回に向けて非常に良いスタートを切ったとはいえ、ジョゼップ・グアルディオラ監督はメンバー編成に決して満足していない。「シティは現在、30人の選手を擁しており、少なくとも６人が今後数週間で退団する見込みだ」と伝えた英紙『Daily Mail』によれば、在任10年目に突入した名将はウルブス戦後、自身の考えを次のように示した。
「選手が多すぎる。エディ（エデルソン）の件ではない。今日はロドリ、フィル（・フォデン）、マテオ・コバチッチ、サビーニョ、ヨシュコ（・グバルディオル）が不在だった。ベンチにはネイサン（アケー）とイルカイ・ギュンドアンがいた。全ての大会で競争するために厚い選手層を好むが、選手を自宅に残したくない。それは健全ではなく、良い雰囲気や競争心を育めない。クラブは昨シーズンからこの状況を認識しているが、現状はこの有様だ」
プレミアリーグのベンチ入り人数は最大９人。選手層の厚さが悪影響を及ぼすと認識しているペップは、「この２週間で、選手やエージェントと話し合い、解決策を見つけるだろう」と締め括った。シーズンが始まったものの、まだまだメンバー編成に動きがありそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
覇権奪回に向けて非常に良いスタートを切ったとはいえ、ジョゼップ・グアルディオラ監督はメンバー編成に決して満足していない。「シティは現在、30人の選手を擁しており、少なくとも６人が今後数週間で退団する見込みだ」と伝えた英紙『Daily Mail』によれば、在任10年目に突入した名将はウルブス戦後、自身の考えを次のように示した。
「選手が多すぎる。エディ（エデルソン）の件ではない。今日はロドリ、フィル（・フォデン）、マテオ・コバチッチ、サビーニョ、ヨシュコ（・グバルディオル）が不在だった。ベンチにはネイサン（アケー）とイルカイ・ギュンドアンがいた。全ての大会で競争するために厚い選手層を好むが、選手を自宅に残したくない。それは健全ではなく、良い雰囲気や競争心を育めない。クラブは昨シーズンからこの状況を認識しているが、現状はこの有様だ」
プレミアリーグのベンチ入り人数は最大９人。選手層の厚さが悪影響を及ぼすと認識しているペップは、「この２週間で、選手やエージェントと話し合い、解決策を見つけるだろう」と締め括った。シーズンが始まったものの、まだまだメンバー編成に動きがありそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介