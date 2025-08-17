新たな世論調査によると、アルコール飲料を飲むと答えた米国人の割合が過去最低となり、アルコールは健康に良くないと答えた人も過半数に上った/d3sign/Moment RF/Getty Images

（ＣＮＮ）今週発表された米ギャラップの最新の世論調査で、米国人の飲酒率が過去最低になったことが分かった。アルコール飲料を飲むと答えた人は５４％にとどまった。

ギャラップは１９３９年から米国人の飲酒行動を調査しており、２００１年からは健康への影響に関する認識も尋ねている。今回初めて、過半数に当たる５３％の米国人が「１日１〜２杯の適度な飲酒も健康に悪い」と回答した。

アルコール消費の傾向を研究するコロンビア大学の疫学者、キャサリン・キーズ氏は調査結果について、「これはわれわれ公衆衛生に携わる者が長年訴えてきたメッセージだ」と説明。「このメッセージが一般の米国人にも浸透しているように見えるのは本当に心強い」とコメントした。

アルコールを飲む人の間でも、飲酒量は減少している。過去２４時間以内に酒を飲んだと答えた人は２４％と、過去最低を更新。一方、最後に飲んだのは１週間以上前と答えた人は４０％に達し、２０００年以降のギャラップの調査で最高になった。今回の調査は７月に実施された。

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）中に急増したアルコール消費量はその後、減少に転じている。意識の変化がこうした飲酒行動の変化を促しているのかは不明だが、飲酒量の落ち込みは世代を超えた現象だ。Ｚ世代は上の世代に比べ飲酒量が少ないが、３４〜５４歳の成人でも２３年以降に１０ポイント減少、５５歳以上でも５ポイント減少した。

健康リスクゆえにアルコールを控えた方が良いことを示す証拠は増えており、「適度な飲酒は健康によい可能性がある」という長年の認識は否定されつつある。

１４日には、米国心臓協会（ＡＨＡ）と米国心臓病学会（ＡＣＣ）が、血圧に関する最新のガイドラインを公表。「男性は１日２杯、女性１日１杯まで」という従来の推奨をやめ、アルコールは控えるよう勧告した。マーシー前米公衆衛生局長官はこれに先立ち、アルコール摂取ががんのリスクを高めると警告し、アルコール飲料に記載される警告ラベルを見直すよう求めていた。