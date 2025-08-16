◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２６節 神戸０―１横浜ＦＣ（１６日・ノエスタ）

神戸は０―１で横浜ＦＣに敗れ２連敗となり、６位に後退した。この日、４月以来４か月ぶりに復帰した元日本代表ＭＦ武藤嘉紀は「勝利に貢献しないといけない。これだけ長く待たせた。自分に対する期待にも応えないといけない立場。結果にこだわりたい」と振り返った。

０―０の後半１４分に、ＤＦ広瀬陸斗、元日本代表ＦＷ大迫勇也らとともに途中出場した。５月に腰椎椎間孔狭窄（きょうさく）と診断され、手術を受けていたため、腰に負担を与えないトレーニングに励んだ武藤。「思ったより怖さもとれてプレーできた」と安堵（あんど）しながらも、「キックの精度も悪かった。チャンスを作らないといけない。自分はできると自負してる。（他の選手と）違いを出してこそだと思う。自分に厳しく結果を残していきたい」と昨季ＭＶＰのストライカーに慢心はない。

チームは、白黒のストライプ柄に襟付きの３０周年記念ユニホームを着用。勝てば、首位浮上の可能性もあった一戦で、後半アディショナルタイムにカウンターから失点した。前節の町田戦から２連敗。吉田孝行監督は「最後、自分たちでバランスを崩して、もったいないなと。次の試合がすぐに来る。まずは切り替えるしかない」と気を引き締めた。

今季無得点の武藤は「コンディションとかもあげていって、ここからチームがまた連勝街道行けるように。（大迫とか）僕らが入ったことでいい循環になればいい。彼ら（ＦＷ佐々木大樹、ＦＷ宮代大聖）が引っ張ってくれて、この順位にいる。いい刺激を与えつつ、去年みたいに最後笑って終えられたら」と３連覇を見据え、ＭＶＰが完全復活した。