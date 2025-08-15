「もうムリかも……」暑さに弱い僕なのに、野外ライブに行きたがる彼女。付き合うのは難しい？
今年の夏は暑い。夏だから当たり前だし、毎年暑いと言ってはいるが、それにしても「暑いね」が完全にあいさつとなっている。それでもいつもと同じように日常生活を送らなければいけないのだが……。
そう言うのはヨウタさん（36歳）だ。きゃしゃで色白、マッチョとは正反対のタイプで、しゃべり方も非常に温厚だ。
「なるべく家から出たくないし、早く家に帰りたい。仕事帰りに先輩や同僚と1杯やることもありますが、誘われなければとっとと帰宅します。帰ってシャワーを浴びて、簡単なつまみを作ってビール飲んで、やっとホッとするという感じ」
一人暮らしを満喫しているヨウタさんは、家でゲームをしたり映画を観たりするのが何よりも好きだという。ときには凝った料理を作ることもある。一人でいることを苦にしないが、昨冬から付き合い始めた5歳年下の彼女がいる。
本当はヨウタさん、冬の寒さにも弱いのだとか。だが冬は着込めばなんとかなる。知り合ったのが冬だったから、そのころは頑張って着込んで、真冬の遊園地に遊びに行ったこともあった。だが、この暑さはどうにもならない。
「僕、別に病弱というわけではないんです。ただ、もともとインドア派だし根本的に体力がないんでしょうね。スポーツやるとケガするし（笑）。命の危険があるから、不要不急の外出は控えるようにと喧伝（けんでん）されているのに、彼女は『プールならいいでしょ、プール行こうよ』って。行くまでの道中で倒れますよ」
そのうち彼女に愛想を尽かされるような気がすると彼は言う。酷暑に外出を強要されるくらいなら、フラれてもいいかもしれないと彼は力なく言った。
「元カレがそうでした。暑くなると急に外に出なくなり、付き合いが悪くなる。当時、よくグループで集まっていたんですが、全然、参加しない。私が訪ねてみると、へなへなと出てきて、食欲がないんだよねと嘆く。
作ってあげても食が進まないんです。サプリやゼリーで栄養をとってはいたみたいだけど。私は真夏の火鍋とかが大好きなので誘ったんですが、うんざりした顔をされちゃいました」
アキナさん（30歳）はそう言って苦笑した。体力は人それぞれだし、無理に鍛えろ、筋トレしろとは言わない。だが一緒に遊びに行って「疲れた」と連発されると、もう誘いたくないと思う。
「暑いから行きたくない」と言われ続けたら、付き合っていく意味が見いだせない。それが積み重なって、彼女は1年付き合った彼と別れた。
「季節によってテンションが違うんですよ。明らかに夏のローテンションは異常な感じだった。でも彼、健康には気を配っていたし、健康診断でも優等生なんです。それなのにあれだけ夏が苦手というのは、もはや気力の問題なのではないかと感じましたね」
つまり体力がないから暑さに弱いのではなく、暑いのが嫌だという思いから夏は体力がなくなっていくのではないかというのがアキナさんの実感だった。
彼はすんなり別れに応じてはくれなかった。「なんとかする」と外でのデートにも応じると約束したが、実際、デートのドタキャンを2度ほどされてアキナさんは諦めた。
「同じように暑いから外でのデートはやめよう、互いの家に行くのも大変だからオンラインデートとか、涼しくなるまで会わずにいられるとか、そういう彼女を選んだ方がいいよと捨てゼリフを残して別れました。友人には、それはあんまりだ、彼がかわいそうだとも言われたけど、そういう彼なら一人で行動した方がずっと気楽」
体力は千差万別なので、体力がない男がダメというわけではないとアキナさんは繰り返した。ただ一方で、体力と気力には相関関係があるとも言った。体力気力ともに、自分とかけ離れていると、付き合っていくのは難しいのかもしれない。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
