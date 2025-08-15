¡ÖÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¡×ÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÄÁÈ¯¸À¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡Öµ¿ÏÇ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óÃÂÀ¸¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡ÖÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬£¸·î13Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÆ¬¤·¤¿¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏÍýÍ³¤Ê¤¯½ÐÆ¬¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢±³¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï·º»öÈ³¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¹Êó»ï¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡È½üÀÒ¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤³¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÅöÁª¸å¤ËµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤¬ËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«µ¶Êª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤³¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£
µÄÄ¹¤é¤Ï
¡Ö¥Á¥é¸«¤»¤À¤Ã¤¿¡×
¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï
¡ÖÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¼º¾Ð¤¹¤ë°Ñ°÷¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾Ú¿Í´Ìä½ªÎ»¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢µÄÄ¹¤È¤Î²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢19.2ÉÃ¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ç·×¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¥Ü¥í¤ò½Ð¤½¤¦¤È¼ÁÌä¤¹¤ë°Ñ°÷¤âÉ¬»à¤À¡£
¡Ö¶â¸Ë¤ÎÃæ¤Î»ÔÄ¹¤Î¸À¤¦¡ÈËÜÊª¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤òÅìÍÎÂç³Ø¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Âç³Ø¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï
¡ÖÂç³Ø¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ°¦Ãå¤Î¤¢¤ë³Ø¤Ó¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤È¤ÏÂÐ·è»ÑÀª¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤È¤«¤ï¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë
¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤ÎËÜÊª¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï
¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
·º»ö¹ðÈ¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ö¡ÈËÜÊª¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤Ï¡ÈËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¼«Çò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÌäÅú¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÀ¤´Ö¤Î¡È¸«¤Æ¤¤¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ä¡É¡¢¡ÈÀäÂÐ¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡ª¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Èµ¿ÏÇ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉÃÂÀ¸¤È¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤¢¤ëÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Îµ¿ÏÇ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥ó¤È»ëÄ°Î¨¤¬£±¡ó°Ê¾å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ØÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡ÈÌó¡É¤È¤¤¤¦¤Ê¤é19ÉÃ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï20ÉÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤òÃ¼ÀÞ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤ò¤É¤¦ÌÌÇò¤¯ÊÔ½¸¤¹¤ë¤«¤¬ÏÓ¤Î¸«¤»½ê¡£°ËÅì»ÔÌ±¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤Èµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤ÏµïºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î´¶³Ð¤È¤Ï°ã¤¤¡¢À¤´Ö¤Î´¶¾ð¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Î¤è¤¦¤À¡£
°ËÅì»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¾õ¤òÄó½Ð¤·¡¢£··î28ÆüÉÕ¤Ç·Ù»¡¤¬¼õÍý¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£··î31Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤à¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ¤¬Í°õµ¶Â¤»äÊ¸½ñÅù¹Ô»È¤Èµõµ¶¸øÊ¸½ñºîÀ®¤ª¤è¤ÓÆ±¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤â·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÁÜºº¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯É½¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤ä¼óÄ¹¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿¹ÕéË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤Î¿¹Õé·òÂÀÊÛ¸î»Î¤Ï
¡ÖÀ¯¼£²È¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³ä¤¯¿Í°÷¤ä»þ´Ö¤¬¡¢·Ù»¡¤Î¤Ê¤«¤ÇÊªÍýÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â·º»ö¹ðÈ¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿µ½Å¤µ¤â¤¢¤ê¡¢ÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¸¡»¡´±¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾¤ËÁÜºº¤¬¤µ¤ì¤Æ¤â¾Úµò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ïµ¯ÁÊÍ±Í½¤äÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¸ì¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤ËÄ¹°ú¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£