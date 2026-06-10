東京都八王子市が2026年6月10日、「令和8年経済センサス‐活動調査」の統計調査員が、調査員証と調査書類を紛失したとして、謝罪した。市は、9日17時時点で悪用された事案は確認されていないものの、「かたり調査」への注意を呼びかけている。「管理の徹底を図るとともに、調査員に対し改めて指導を」市の発表によると、紛失が発覚したのは8日。調査員の自宅または担当調査区付近で、調査員証と市が貸与した「調査区内事業所名簿」