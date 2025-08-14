フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30）が、13日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）で、自身の恋愛事情を赤裸々に明かした。

この日番組では「レインボー」池田直人とドライブ。「外でデートすることが、大学生以来ない」という森は、恋愛中は常に撮られることを意識しているため、初回のデートでは「1回個室を挟む。そこの時はまだ付き合ってないから、撮られても否定出来る」と解説した。

そのため池田が「店で付き合うことにならへん？」と聞くと、森は「私はたぶん、この人が好きかもってなったら、次も会いますよっていう感じを（食事中に）出すから、めちゃくちゃ誘いやすいことになってる」と、次の機会につなげるという。

初回は食事のみで終えると説明したものの、その後食事中に交際することが決まった場合には、森は「もう…家に行く、終わったら。ご飯食べて"どうする？"ってなったら家に」とぶっちゃけ。どちらの家に向かうかは、自身の自宅でも「やむを得ないなら」と笑わせた。

また別れ話のシチュエーションついて聞かれると、「振られたことがない」という森は、「でもこれはズルくて」と前置き。「自分でズルいと思っていて、好きかもって思っても絶対に自分からは言わないから、相手から待ち。だから前提、私のことを凄い好きでいてくれる人からしか選ばない」と打ち明けた。

さらに「（自分は）付き合ってみてそんなにマイナスポイントがない、自分で言うのもナンだけど。意外と尽くすタイプだから振られない、あんまり」と自信たっぷりの森に、池田が「失恋した時は自分から振るやん、それでも泣く？」と質問。これに森は「泣く」と即答し、「なんなら泣きながら別れを切り出したりするから。"ホント意味分からないよね"とか言いながら…」と笑っていた。