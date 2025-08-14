おやおや？ この名前、このルックスは？

最新の噂だと、9月9日に発表説が流れているiPhone 17シリーズ。注目ポイントは多々ありますが、特に今年注目されそうなのがデザイン、ルックスの話。

今回大きくデザインが変更されるという説があります。

まだどれも噂やリーク話なので、信憑性は…ですが、情報の確度が上がりそうな新たなネタをまさかの場所から仕入れてきました。

トップ画像は米国発、のび〜るポーチ付きケースブランドNinja Labsの新作ケース。隠す気もなく「iPhone 17」用を販売中。しかも装着された姿です。ええのか？

Image: Ninja Labs

デザインを見ると、ケースの上部には、大型の切り欠きあり。これはiPhone 17 Pro/Pro Maxで採用されると噂されているカメラバーの特徴ですね。

トップ画像での装着イメージ図もこれまで噂にあがっているiPhone 17 Proらしきフォルムです。

一方で、横のサンプル画像はiPhone 16 Proがはめ込まれています。なんかチグハグ。うーむ、これは急造されたイメージレンダリングの可能性もあるぞ？

ラインナップは4種類、「Air」もある

Image: Ninja Labs

そしてもうひとつ気になるポイントとして、ラインナップには「iPhone 17 Air」もありました。今回追加されると噂されている超薄型モデル！

ただ、たのモデルを選んでもトップ画像の装着イメージはどれも変わらなかったので、やっぱりちょっと見切り発車的な印象もあるなぁ。まぁ、デザインのひとつのヒントにはなるかもしれませんが、真偽のほどは引き続き謎って感じでしょうか。

ま、ま、ま。（たぶん）1カ月後、ぜんぶわかると思うので、今は噂も楽しみながら、気分を盛り上げていきましょう。噂まとめもぜひご覧あれ。

新型iPhoneの発表イベント、9月9日（火）開催説が濃厚か

Source: Ninja Labs