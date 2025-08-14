旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■つぶつぶ

正解： フィンガーライム

難易度：★★★★★

「知る人ぞ知る」の注目の果物

フィンガーライムは、ミカン科ミカン属に属する常緑低木の果樹で、オーストラリアのクイーンズランド州やニューサウスウェールズ州の沿岸部にある亜熱帯雨林や乾燥林に自生しています。

先住民アボリジニにとっては、古くから「ブッシュフード（野生の食用植物）」として親しまれてきました。

最大の特徴は果肉の構造です。一般的な柑橘類のような房状ではなく、小さな粒状のサジョウ（果肉細胞）がぎっしり詰まっており、ひと粒ごとに果汁が閉じ込められています。

この粒は切ったときにこぼれることはほとんどなく、口の中ではじけるような爽快な食感が楽しめます。

味わいはライムに似たシャープな酸味と、ほんのりした苦みがあり、品種によっては甘みを感じるものもあります。

果皮と果肉の色も非常に多彩で、外皮は緑・茶・黒・赤・紫などがあり、果肉はピンク・白・黄緑・琥珀色など、品種によってバリエーションが豊富です。

オーストラリア国内では200種以上の自然変異が確認されており、商業的に流通している品種も十数種類存在します。

日本では近年、温暖な地域を中心にハウス栽培による取り組みが始まっています。耐寒性が弱く育成に時間がかかるため、生産量は限られており、スーパーなどではほとんど見かけません。一部の通販サイトでは、生果や冷凍品、苗などが販売されており、家庭栽培にチャレンジする人も増えています。

その独特な形状と爽やかな味わいにより、フィンガーライムは「食のアクセント」として高く評価されており、料理からデザート、カクテルに至るまで多彩な用途で活躍します。

たとえば、オイスターの上にフィンガーライムの果粒をあしらうと、レモンとはひと味違ったシャープな酸味と粒がはじける食感が加わり、味と見た目の両面で洗練された印象を与えます。

サーモンや白身魚のカルパッチョに添えれば、魚の旨みを引き立てつつ、軽快な酸味が後味に彩りを添えます。

デザートでは、ムースやアイスクリーム、チーズケーキなどに加えることで、見た目に華やかさが加わり、口に含んだ瞬間に爽快な風味が広がります。フィンガーライムならではの粒感が、味覚と視覚の両方に印象的な余韻を残します。

美味しいフィンガーライムの見分け方

果皮がツヤツヤとしていて、しわや傷がなく、色鮮やかなものを選びましょう。

品種によって緑やピンク、赤紫など色味は異なりますが、色が鮮明で均一なものほど新鮮で味もよい傾向にあります。

果実を軽く押してみて、あまり柔らかすぎず適度な弾力があるものが理想的です。あまり硬すぎるものはまだ熟していない可能性があります。

切ったときに果肉の「キャビア」の粒がしっかり詰まっているかも大切なポイントです。果汁がたっぷりで、はじける食感が楽しめるものが新鮮で美味しい証拠です。

フィンガーライムの注目栄養素

ビタミンCが豊富で、果肉100gあたり40mg以上を含むとされ、抗酸化作用による美肌効果や免疫力向上が期待できます。

また、ポリフェノールやフラボノイドも含まれており、これらの成分が体内の活性酸素を除去し、老化防止や生活習慣病の予防に役立つといわれています。

さらに、果皮には香り成分であるリモネンやシトラールなどの精油が含まれ、爽やかな香りを放ちます。これらの精油はアロマオイルの原料としても利用されており、リラックス効果や抗菌作用があるとされています。

