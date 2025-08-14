『爪が引っかかった猫』を見ていたら…思わず爆笑の『まさかすぎる行動』が95万再生「愛おしすぎるｗｗｗ」「誰か助けてくれてるやろ感」
今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ベイビー・おでん・にゃんにゃん」に投稿された、爪とぎ中に爪が引っかかってしまった猫ちゃんの様子。動画の再生回数は95万回を突破し、投稿には「これは可愛すぎる笑」「こんぐらいの余裕で生きたい」といった声が集まっています。
爪がポールに引っかかっちゃった
TikTokアカウント「ベイビー・おでん・にゃんにゃん」に登場したのは、元野良猫の「おでん」ちゃん。猫なのに人間味のある、何とも愛らしい猫ちゃんです。
ある日、爪とぎポールで爪をといでいたおでんちゃん。寝転がりながら左手の爪をといでいたそうですが、なんと爪が引っかかってしまったそう！取ろうとしてもなかなかポールから爪が外れず、虚無顔をしたまま固まっていたといいます。
え、そのままでいいの…？
上手く爪が外れなかったおでんちゃんは、しばらくそのままのポーズでいたのだとか。固まったまま何かを考えているようなおでんちゃんですが、次の瞬間、飼い主さんは想定していなかった光景を目の当たりにしたそうです。
なんとおでんちゃんは、そのまま目を閉じて寝ようとしたのだとか。完全にポールから爪を外すのを諦めたのか、「起きたら何とかなってるはずにゃ」と眠りにつこうとするおでんちゃん。その姿を見て笑わずにはいられません。
無事に取れてドヤ顔
最終的には無事解放されたおでんちゃん。おでんちゃんは自力で何とかしたそうですが、爪を外し終わった後は得意げな様子で、カメラにドヤ顔をしてくれたといいます。
投稿は、TikTokにて8万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。「こういう時は焦ったらダメにゃ」と悟ったようなおでんちゃんの姿に、多くのTikTok民が癒やされたようです。
投稿を見た視聴者からは、「ここで生きていく覚悟で草」「起きたら勝手に取れてるの願って眠りについたんだね笑」「そっと目を閉じるの好き」「しもべ達が何とかしてくれるのを熟知していらっしゃる」など、たくさんのコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「ベイビー・おでん・にゃんにゃん」では、思わず笑ってしまうおでんちゃんの可愛い姿が投稿されています。野生で暮らしていた時の姿が想像できないほど、飼い主さん宅で楽しく暮らしているのが伝わってきますよ。
おでんちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
