妻にメモ渡されたんだけど、何買ってきたらいい？ そんな文言とともに、SNSに投稿されたイラストに考察が殺到している。「これ買ってきて下さい」と綴られたメモには、イモムシのような物体に足が4本生えた絵が描かれていた。はて、一体これは…。



【写真】一体、何を買ってこれば…。妻の衝撃イラスト

投稿したのは、X名・迎霧狼慢YMCATさん（＠info_ymcat）。お盆前の8月11日、妻におつかいを頼まれた。戸惑った夫がXで答えを募集すると、考察が殺到。福岡名物・明太子のかねふくのキャラクター「タラピヨ」のほか、アイロン台、オーストラリア出身のデザイナー「マーク・ニューソン」が手掛けた椅子など…さまざまな写真が送られてきた。「『なまこじゃない？』という推察もあって、面白かったです。本当に海に潜って取りに行こうかと思いました」と夫も笑う。



「みんなの意見を参考に買ってきたよ これで妻に褒められるはず」。考えた末、意気揚々と夫が用意したのは、ウインナーに爪楊枝を4本差して足に見立てたもの。渾身の作だったというが、どうやら妻の要望は違うよう…。「妻には、ちゃんと食べてねと言われました」と話す。



では、あのイラストは何だったのだろう―。答えは、お盆に供える「精霊馬」。故人の霊がこの世とあの世を行き来するための、キュウリやナスで作った乗り物だ。



夫は「お盆の時期なので、何となくそうかなと思って、精霊馬も買っていたんです。お盆じゃなかったら、絶対に分からなかった自信があります！」



（まいどなニュース・山脇 未菜美）