人気YouTuberのマリモ。さんが2025年8月9日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、自身の最高月収を告白した。

再生回数伸び、案件も重なる

マリモ。さんはダイエットや歌ネタの動画を主に投稿するYouTuberで、チャンネル登録者数は57.4万人を数える。

「【釣りなし】登録者57万人YouTuberの最高月収を公開します」と題した動画でマリモ。さんは単刀直入に、最高月収が「350万円」であると切り出した。「意外と少ないと思った人のほうが多いんじゃない？」と続け、「何となくの感覚で同じ（登録者数）57万人はもっと稼いでる」「多分、俺の2〜3倍...。あ、こんなこと言うと失礼か」と話した。なお月収350万円は、「毎日投稿」ではなく「不定期投稿」で達成したという。達成月は動画の再生回数が伸びたほか、案件が重なったことも関係していると説明した。

多額の月収も「口座に2桁万円しかない」

一方でマリモ。さんは「金ない」「ガチでない。嘘ついてない」とし、「口座に2桁万円しかない」と語った。しかも、最近まで2か月ほど活動を休止していたというマリモ。さんは、YouTuberであれば休んでいても、その間に過去の動画が再生されて不労所得的に収入が入ってくるという世間のイメージを踏まえ「（過去動画からの収入は）微々たるもんです」と実態を明かした。

金銭面で苦しい理由は、2〜3月に税金を支払い、4月に引っ越しをしたことも関係あるという。引っ越し時には以前の住居内に貼り付けた吸音材の撤去により壁紙などを傷つけてしまい、「結構かかりまして」と退去費が多く請求されたことを示唆した。さらに、転居に伴い家具をすべて新品にしたことも明かし、金欠は「自業自得」と反省の弁も口にしていた。