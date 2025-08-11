結末やいかに……！？ YouTubeチャンネル「Funny Dog Bailey」では、ベッドを巡る犬と猫のほほ笑ましい攻防の様子が配信され、動画のコメント欄には「最初から最後まで笑える」「この子猫は鋼の精神を持ってるね」の声が続出しました。

子猫「ここが一番落ち着くのニャ」

注目を集めたのは「Golden Retriever and Bernese Mountain Dog Shocked by a Kitten occupying dog bed！」という動画。ベッドでくつろごうとするゴールデンレトリバーが、先客である子猫に驚くシーンから動画は始まります。犬用ベッドの真ん中には、ちんまりと丸くなった子猫の姿が。

なんとかベッドを取り戻したいゴールデンは、「そこは私の場所だワン……」とでも言いたげにベッドの前でウロウロ。一方の子猫は、体の大きさが10倍ほどあるゴールデンにほえられてもひるむ様子はありません。

動く気配のない子猫に、困ってしまったゴールデン。ソファでくつろぐバーニーズ・マウンテンドッグに助けを求めます。バーニーズも身を乗り出して様子を確認しますが、「自分でなんとかしてよ」とでも言いたげな顔でした。

その後も2匹はベッドの周りを何度も行ったり来たり。まるで「君が行きなよ」「いやいや、そっちでしょ」と相談しているみたいです。

再びゴールデンが近づいても、子猫は気にすることなくその場にちょこん。「ここが一番落ち着くのニャ」と丸くなったまま微動だにしません。結局、最後までベッド奪還は敵わず……という展開です。

動画を見た視聴者からは「こんなに大きい犬が子猫に勝てないなんて」「最初から最後まで笑える」といった声が寄せられていました。大型犬と子猫のほほ笑ましい攻防戦の様子を、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてくださいね。