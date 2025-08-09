「男の子はメソメソしない！」孫を一喝した私 →【目からうろこの返答】に、古い価値観が崩れ落ちた日

子育ての正解は1つではないと頭ではわかっていても、つい「私の時代はこうだったのに」と思ってしまうこと、ありませんか？ 今回は筆者の知人が、孫と接する中で【価値観や常識の変化】を実感したというエピソードをご紹介します。

甘やかしすぎじゃないの？

孫の拓也（仮名）が生まれて数年。

私はずっと、息子の妻A子さんの子育てに疑問を持っていました。

「個性を尊重したいんです」とA子さんはいつもにこやかに話しますが、私にはそれがただの甘やかしにしか思えなかったのです。

「本人が納得するまで待ちましょう」という彼女の姿勢を見るたび、「そんなことでは我慢できない子になるのでは？」と、私の心には苛立ちが募るばかり。

時代が違うと言われればそれまでですが、男の子なのだし、もう少し厳しく躾けるべきだと感じていました。

思わず出た厳しい一言

ある週末、休日出勤になった息子夫婦に頼まれ、私と拓也で近所の公園へ出かけた時のことです。

楽しそうに走り回っていた拓也が、ふとした拍子に躓いて転び、大きな声で泣き出しました。

見れば膝を少し擦りむいただけ。大した怪我ではありません。

「ほら見なさい。A子さんが甘やかすからだわ」と思った私は、つい強い口調で言い放ってしまいました。

「拓也、男の子なんだからメソメソしないの！ 泣いてたら笑われちゃうわよ」と。

孫のひと言が突き刺さった

その時です。ぐしゃぐしゃの泣き顔で拓也が私を見上げて言いました。

「でもさ、おばあちゃん。ママがね、『悲しい時や痛い時は、男の子も女の子も、泣いていいんだよ』って。我慢しすぎると、心が風邪をひいちゃうんだって」

「心が風邪をひく」……その言葉に、私は凝り固まった頭をハンマーで殴られたような衝撃を受けました。

私は「男らしさ」という鎧をまとわせ、孫の感情を押し込めようとしていたのです。

A子さんは、目先の体裁ではなく、子どもの「心の健康」という、もっと深いところを見ていたのだと、その時ようやく気づきました。

私が甘やかしと決めつけていたものは、実はA子さんの強い信念に基づく優しさだったのです。

これからは応援する存在に

私は心底恥ずかしくなりました。

自分の古い価値観を孫に押し付け、感情を無理やり抑え込もうとしていたなんて。

「ごめんね、おばあちゃんが間違っていたわ」と拓也を抱きしめると、小さな体が私にぎゅっとしがみついてきました。

姑として口出しするのではなく、これからは彼女の子育てを心から支える存在になりたい。そう強く心に誓った日でした。

