『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1

『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1