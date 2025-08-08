「夏服飽きた」→【GUのベロア】がいい仕事する！ ガバッと着るだけ♡「高見えコーデ」

夏服の出番が早まっている分、すっかり手持ちの夏服がマンネリ気味。それなら【GU（ジーユー）】が展開しているベロアアイテムを試してみて！ なめらかなベロア素材で高見えを狙えるキャミソールやTシャツは、一点投入で夏の装いに新鮮さをもたらしてくれるかも。秋のムードも予感させるGUのベロアアイテムを使った、思わず真似したくなる高見えコーデを紹介します。

ベロア素材でヘルシーに着こなせるブラトップ

【GU】「ブラフィールクロップドベロアキャミソール」\1,290（税込）

なめらかな風合いのベロア素材を採用したカップ付きのキャミソールは、即戦力としての活躍に期待できる優秀アイテム。他のアイテムの邪魔をしない華奢なストラップのおかげで、レイヤードスタイルにも合わせやすいのが魅力です。胸元は高めの位置に設定されているため露出度が控えめで、ヘルシーに着こなせそう。カラーはダークブラウンを含む4色から。

ラフなスウェットコーデをベロアの風合いで上品に

ナチュラルカラーの上下にオレンジのチェックシャツを羽織って、どことなく気分は秋のムードへシフト。キャミソールはインナーを気にせず1枚で着られるため、まだまだ暑さが続く日にも無理なく秋らしさを香らせられます。ラフになりがちなスウェットパンツとのコーデも、高級感のあるベロア素材となら上品さを損ねないスタイリングに！

さりげないシアー感が即戦力として頼れるTシャツ

【GU】「シアーベロアT」\1,290（税込）

1枚でガバッと着られるベロア素材のTシャツは、まだまだ暑さが残る秋口までヘビロテできそうな1軍候補。わずかにシアー感がある厚みを抑えた素材が、タックインやレイヤードもしやすい一着です。ピタピタとフィットしすぎない身幅と、二の腕をカバーしやすいやや長めの5分袖も大人世代に嬉しいポイント。

透かし編みスカートとのワンツーで抜け感を演出

秋らしい3色展開のうち、こちらのスタッフさんはクールなダークグレーをチョイス。「ベロア素材で、着るだけで高見え」と、そのクオリティの高さに太鼓判を押しています。ベロアの風合いとコントラストをきかせた透かし編みのスカートが抜け感を演出し、のっぺりと見えないフェミニンコーデに。装飾感が控えめなシンプルなTシャツなので、小物選びで遊ぶのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ