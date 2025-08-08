MLB公式サイトは7日（日本時間8日）、「打者パワーランキング」最新版を発表。ドジャースの大谷翔平投手は前回2位だったが、今回は1つ順位を下げて3位となった。1位にはナ・リーグ本塁打ランキングでトップに立っているカイル・シュワーバー内野手（フィリーズ）が選ばれた。また、同サイトはMVPレースも考察しており、ここでも大谷とシュワーバーの争いに言及した。

■「スランプと言えるかもしれない」

打者を総合的に評価する「パワーランキング」。前回は7月に発表され、大谷は2位だった。最新版で順位を落とし理由について、MLB公式サイトは「ショウヘイ・オオタニは7月1日以降、OPSが.865で、彼の高い基準からするとスランプと言えるかもしれない」と指摘した。

その上で「ただ、それでも長打率（.601）、OPS（.981）、総塁打（264）でリーグトップを維持している。さらに得点数（105得点）ではメジャー全体トップに立っており、このペースでいけば、2000年のジェフ・バグウェル以来となるシーズン150得点も狙える。これは1950年以降で2人目の快挙だ」と評価した。

一方、1位に立ったのは、大谷を上回る40本塁打を放ち、本塁打部門でナ・リーグトップに君臨しているシュワーバー。過去の順位はトップ10圏外からスタートし、9位、4位と着実に上げてきており、今回ついにナンバーワンに辿り着いた。

■「50本塁打も見えてくる」

同サイトはシュワーバーの打撃に関して、「6月中旬以降、“シュワーボム”を連発し、自身のキャリアで最高レベルになった」と称賛。「ここ39試合で18本塁打を記録し、最近4シーズンで3度目となる40本塁打に到達した。健康さえ維持できれば、彼にとって初となる50本塁打も見えてくる」と記した。

また、同サイトは別の記事でMVPレースにも言及。「ショウヘイ・オオタニがまたMVPを受賞すると考えている？ でも、シュワーバーの活躍には驚かされるだろう」とし、2人の争いに注目した。

そして、「シュワーバーが今のような打撃を続けていれば、MVP争いでオオタニに迫るという見方がある。しかし、それは逆だろう。今のシュワーバーの勢いを見る限り、オオタニを含む他の選手たちが彼を追いかける展開になる。たとえ、オオタニが今年も素晴らしいシーズンを送っていたとしても」と記した。

大谷がMVPレースの先陣を切り、その後をシュワーバーやPCAことピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）が追いかけるものと思われていたが、それは逆で大谷たちがシュワーバーの後を追う展開になると予想した。

「打者パワーランキング」でも「MVP争い」でも、大谷とシュワーバーが火花を散らすことになりそうだ。