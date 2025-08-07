Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¶Ø»ß¥ê¥¹¥È¡×¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡¢¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤ÏÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÍýÍ³¡©¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯8·î4Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï¡¢Ãæ¹ñºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅ¸¼¨²ñ¡ÖChinaJoy 2025¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥¹¥×¥ì°¦¹¥¼Ô¤¬½¸¤¦Ãæ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¶Ø»ß¥ê¥¹¥È¡×¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î³Ë¿´Åª²ÁÃÍ´Ñ¤ª¤è¤Ó¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ëÉþÁõ¤ÏÆþ¾ì¶Ø»ß¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¡¢¡ÖDEATH NOTE¡×¤ä¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¡¢¡Ö´óÀ¸½Ã¡×¡¢¡ÖSchool Days¡×¡¢¡ÖÅìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×¡¢¡Ö鄢¼¹»ö¡×¡¢¡Ö¤«¤Î¤³¤ó¡×¡¢¡Ö³Ø±àÌÛ¼¨Ï¿ HIGHSCHOOL OF THE DEAD¡×¡¢¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î¶Ø»ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÏ¢ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¢ÈÎÇä¡¢³È»¶¹Ô°Ù¤â¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØÂ®¤ä¤«¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤«¡¢¸ø¼°¤Î¼êÃÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò¶¯²½¤·¡¢Í³²¤ÊÊ¸²½ÆâÍÆ¤ò¶¦¤ËÇÓ½ü¤·¡¢·òÁ´¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷Éô¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù¤ÏÃÏµå¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶Ø»ß¡©¡×¡Ö¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤¡Ù¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅÝ¤¹ÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Ïµð¿Í¤¬Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¡ØSchool Days¡Ù¤Ï²¿¤¬¶Ø»ß¡©°ËÆ£À¿¡Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤³¤È¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ê½÷À¤Ø¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤Ê¡Ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¤ÏÇ¤äµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°·ë¤·¤Æµ×¤·¤¯¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤â¤½¤â¸«¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÇÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤¬¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤à¤·¤í¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ÎºîÉÊ¤¬¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿³ºº´ð½à¤Î°ì´ÓÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ç°¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë