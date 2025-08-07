¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¼«Âð¤Ç40Âå¤ÎÊì¿Æ¤ò¿ô½½²ó½³¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡Ä17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤òÂáÊá¡¡Êì¿Æ¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¡ÄÊ£¿ô²óË½¹Ô»ö·ï¤â¡¡¿·³ã
8·î7Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇÊì¿Æ¤ËË½¹Ô¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤àÃË»Ò¹â¹»À¸(17)¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï7Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤³¤í¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç40Âå¤ÎÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤Í¤ä¹ø¤Ê¤É¤ò¿ô½½²ó½³¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢±¦Â¤Î¤¹¤Í¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬ÊÌµïÃæ¤Î²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÊì¿Æ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô²óË½¹Ô»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
