こういうの求めてたーーーッ！【3COINS】見た目も機能も文句なし♡「レジャーグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】では、この夏に大活躍する「レジャーグッズ」が充実。海水浴やバーベキューなどで重宝しそうなグッズの数々は、一度使ったら手放せなくなりそう。そこで今回は、ぜひチェックしてほしい便利なレジャーグッズを紹介します。

こんなに可愛い「クーラーボックス」があるなんて！

夏のレジャーで悩ましいのが、暑さでペットボトルなどがすぐにぬるくなること。「クーラーボックス」があれば、保冷剤などを活用して冷たさを保てるので事前にドリンクを多めに用意したいときも安心です。シンプルなデザインが多いクーラーボックスでは珍しい、ポップな色合いとデザインがとってもキュート。

夏らしいビタミンカラーで気分を盛り上げる

家族でのお出かけはもちろん、友だちとの外遊びにもおすすめな「ドリンクサーバー」。容量は約3.8Lとなっており、お茶やスポーツドリンクなどを入れておくことができます。飲み物を補充しやすく、大きめの氷もすんなり入る口の広さで、使いやすそうです。

カラフルでポップなデザインが夏らしい【3COINS】の「レジャーグッズ」。おしゃれな見た目のクーラーボックスやドリンクサーバーは珍しいので、使っていると気分も上がりそうです。デザインも機能性も満足度が高いので、夏のお出かけには欠かせないアイテムになるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる