J2Ä¹ºê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ØÃí°Õ´µ¯¡¡¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Þ¥Ê¡¼¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¡×
¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÈ¯É½
¡¡J2¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï7·î10Æü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ØÂçÀÚ¤Ê¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀáÅÙ¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤â¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤òÀï¤¤È´¤¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Û¡¼¥àÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó15,000¿Í¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬Æü¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ëº£°ìÅÙ¤ª´ê¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÅÙ¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÎã¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¿¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎý½¬¾ì°Ê³°¤Ç¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë²áÅÙ¤ÊÀ¼³Ý¤±¤äÉ¬Í×°Ê¾å¤ÊÍ×µá¡¢ÀÜ¿¨¡¢½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡¢Åð»£¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³¹Ãæ¤ä¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÎ¥¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¼±¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä±óÀ¬»þ¤Î½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡×¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤¢¤êÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Î±óÀ¬¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥¤¥óÂÐ±þ¤ä¼Ì¿¿ÂÐ±þ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤´±óÎ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¸«¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªÀ¼¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤É¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë