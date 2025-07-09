「テレ東音楽祭2025〜夏〜」郷ひろみ、なにわ男子らが番組をサポートする応援団を結成！
テレ東では、7月9日（水）夕方5時30分から「テレ東音楽祭2025〜夏〜」を放送します。
最新の人気アーティスト＆楽曲が盛りだくさん！テレ東に眠る秘蔵映像や懐かし映像なども大放出！往年の名曲から最旬曲まで約4時間半の生放送でお届けします。
今回、MCが不在となる「テレ東音楽祭」を強力にサポートするため、豪華な応援団を結成！
さらに、スタジオゲストにはニューヨークのお二人を迎え、進行の田中アナウンサーと共に番組を盛り上げていただきます。
アーティストと番組が一体となってお届けする「テレ東音楽祭」に、どうぞご期待ください！
【動画】知る人ぞ知る音楽番組「MelodiX!」豪華アーティストが毎週登場し貴重なスタジオライブを披露！
郷ひろみ、なにわ男子、氷川きよし、ME:I、ゆず
＼「テレ東音楽祭2025〜夏〜」ならではの注目ポイント！／
★ASKAが歌番組で約20年ぶりに「YAH YAH YAH」を披露する。
★JAYWALK脱退後、ソロ活動を続けている中村耕一が加わり「何も言えなくて…夏」を歌唱する。
テレ東音楽祭ならではのアットホームな空気感で、過去の名場面やテレ東ならではの企画、コラボなど盛りだくさんの内容でお届けします！また、データ放送ではタイムテーブルの掲載やプレゼント企画を行います！お楽しみに！
≪番組概要≫
【タイトル】「テレ東音楽祭2025〜夏〜」
【放送日時】2025年7月9日（水）夕方5時30分〜夜9時54分 生放送（一部事前収録あり）
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer)にて見逃し配信！
★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします！★
※見逃し配信は、準備でき次第、順次配信いたします。
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
【中継】齋藤陽（テレビ東京アナウンサー）
【出演アーティスト】
＜第1弾＞
INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮粼薫、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子（五十音順）
＜第2弾＞
アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田 瞳、ゆず（五十音順）
【ゲスト】ニューヨーク
【公式HP】
【公式X】 @teretoongakusai
【公式ハッシュタグ】#テレ東音楽祭
最新の人気アーティスト＆楽曲が盛りだくさん！テレ東に眠る秘蔵映像や懐かし映像なども大放出！往年の名曲から最旬曲まで約4時間半の生放送でお届けします。
今回、MCが不在となる「テレ東音楽祭」を強力にサポートするため、豪華な応援団を結成！
さらに、スタジオゲストにはニューヨークのお二人を迎え、進行の田中アナウンサーと共に番組を盛り上げていただきます。
アーティストと番組が一体となってお届けする「テレ東音楽祭」に、どうぞご期待ください！
応援団 ※50音順
郷ひろみ、なにわ男子、氷川きよし、ME:I、ゆず
＼「テレ東音楽祭2025〜夏〜」ならではの注目ポイント！／
★ASKAが歌番組で約20年ぶりに「YAH YAH YAH」を披露する。
★JAYWALK脱退後、ソロ活動を続けている中村耕一が加わり「何も言えなくて…夏」を歌唱する。
テレ東音楽祭ならではのアットホームな空気感で、過去の名場面やテレ東ならではの企画、コラボなど盛りだくさんの内容でお届けします！また、データ放送ではタイムテーブルの掲載やプレゼント企画を行います！お楽しみに！
≪番組概要≫
【タイトル】「テレ東音楽祭2025〜夏〜」
【放送日時】2025年7月9日（水）夕方5時30分〜夜9時54分 生放送（一部事前収録あり）
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer)にて見逃し配信！
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※見逃し配信は、準備でき次第、順次配信いたします。
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
【中継】齋藤陽（テレビ東京アナウンサー）
【出演アーティスト】
＜第1弾＞
INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮粼薫、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子（五十音順）
＜第2弾＞
アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田 瞳、ゆず（五十音順）
【ゲスト】ニューヨーク
【公式HP】
【公式X】 @teretoongakusai
【公式ハッシュタグ】#テレ東音楽祭