

BE:FIRST

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルの登録者数が100万人を突破した。 先週最終回をむかえたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌「夢中」が話題のBE:FIRST。 BE:FIRST公式YouTubeチャンネルでは、2021年8月のBE:FIRSTのプレデビュー曲「Shining One」から始まり、圧倒的なスケールで話題を呼んだ「Mainstream」など、数多くのMusic VideoがまさにクリエイティブファーストであるBE:FIRSTを証明している。Music Video以外にも、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブ映像や、副音声機能で現場音も人気コンテンツとなっているDance Practiceなど様々な映像を公開してきた。音楽コンテンツ以外にもメンバーの人柄や仲の良さが滲み出るスペシャル番組「You’re My “BESTY”」やメンバー発信の企画を実現していく「BE THE ONE」 シリーズなどBE:FIRSTの全てがわかるようなチャンネルだ。

現在開催中の自身初となるワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」最終公演を目前に控えたBE:FIRSTの記念すべきYouTubeチャンネル登録者数100万人突破となった。＜BE:FIRST公式YouTubeチャンネル＞https://www.youtube.com/c/BEFIRSTOfficial/