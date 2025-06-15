¡Ú°ËÆ£Æ»¾ì¡ÛSareee¡¡ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤Îà¾å¤«¤éÈ¯¸Àá¤ËÊ³µ¯¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼àÂÀÍÛ¿Àá¤³¤È£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¡Ê£µ£¸¡Ë¤ÎÌÔÎõ¥²¥¤ËÊ³µ¯¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Î°ËÆ£Æ»¾ì¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£ÇÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Æüº¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤Î¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦£Ã£è£é £Ã£è£é¤È£Ô¡½£È£Å£Á£Ò£Ô£Ó¡¦³ð¥ß¥¯¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¡£»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëËÙÅÄ¡õ°ËÆ£·°¡õÅÏÊÕÃÒ»Ò¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢³ð¤¬ËÙÅÄ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤êÎôÀª¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¹Ù¹¤Ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤»¤ëËÙÅÄ¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥ï¥¸Ç¤á¤ÇÄù¤á¾å¤²¤é¤ì¡¢ÌåÀä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£±£µÊ¬²á¤®¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï£Ã£è£é £Ã£è£é¡õ³ð¤È¹¥Ï¢·¸¤ò·«¤ê½Ð¤·ÌÔÈ¿·â¡£Å¨·³¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿¤¬¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤¬£Ã£è£é £Ã£è£é¤Ë¸íÇú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ºÆ¤ÓµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£Ã£è£é £Ã£è£é¤¬°ËÆ£¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ËÙÅÄ¤«¤é¡Ö£Õ¡ù£Ô£Ï£Ð£Ó¸«¤¿¤«¡©¡¡²¿½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤¥ä¥Ä¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¤è¡££Ó£á£ò£å£å£å¡¢¤ªÁ°¤Ïº£¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¶¯¤¤¤è¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤ÁÀ±¼è¤ì¤Í¤¨¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¼¤Ð¤Ã¤«¤êÁÀ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤È¡ÖËÙÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Þ¥¤¥¯º£¤Î»ä¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼¡Åö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐ¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤È¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Àï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎËÙÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡Ä¡£º£Æü£³¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ½÷»Ò¥×¥í³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»ä¤¬´èÄ¥¤ó¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¡Ä»ä¤Î¤¿¤á¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó°ËÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£