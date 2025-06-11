±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢¡È¤ªÇ¯´ó¤ê¡É¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄÆ±À¤Âå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¤ÈÁø¶ø¡ª
¡¡¿·ÆüÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¤¬11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤ÈÆ»¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢³Î¤«¤Ë¾¯¤·¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤ëºùÄíÏÂ»Ö¤È
¡¡±ÊÅÄ¤Ï¡ÖÆ»¾ì¤Ë¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËÈø»³Âæ¤ËÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¤é¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä¡ÄºùÄíÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£Áê¼ê¤Ï¶áÇ¯¤Ï¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ëºùÄíÏÂ»Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡±ÊÅÄ¤Ï¸½ºß57ºÐ¤Ç¡¢55ºÐ¤ÎºùÄí¤È¤Ï¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¡£90Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±ÊÅÄ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ò¡¢ºùÄí¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£±ÊÅÄ¤Ï¤½¤ó¤ÊÆ±À¤Âå¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºùÄíÁª¼ê¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤À¤±¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö±ÊÅÄÍµ»Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fukushimayoshinari¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢³Î¤«¤Ë¾¯¤·¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤ëºùÄíÏÂ»Ö¤È
¡¡±ÊÅÄ¤Ï¡ÖÆ»¾ì¤Ë¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËÈø»³Âæ¤ËÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¤é¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä¡ÄºùÄíÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£Áê¼ê¤Ï¶áÇ¯¤Ï¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ëºùÄíÏÂ»Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö±ÊÅÄÍµ»Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fukushimayoshinari¡Ë