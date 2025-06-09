¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤«¡ÄÆüËÜ¤Î¸¢°Ò¡¢¸ÅÅç¹°»°°å»Õ¤ËÊ¹¤¯¼ê½Ñ¤Î¸½¾õ
¡¡ÆóÅáÎ®Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡×¡£Éª´ØÀá¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤ÎÂ»½ý¤ËÂÐ¤¹¤ëð×ÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ö°å»Õ¤¬£±£¹£·£´Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥óÅê¼ê¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±¼ê½Ñ¤Î¹ñÆâ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢·ÄÍ§À°·Á³°²ÊÉÂ±¡¡Ê·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¦¸ÅÅç¹°»°°å»Õ¤Ë¼ê½Ñ¤Î¸½¾õ¡¢¼ê½Ñ¤ÇµåÂ®¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦¹«¤Î±½¤Î¿¿Áê¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¸ÅÅç°å»Õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÉÂ±¡¤Ç£²£°Ç¯¶á¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¥×¥í¥¢¥Þ¹ç¤ï¤»¤Æ£¸£°£°·ï°Ê¾å¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤Ï¡¢Â»½ý¤·¤¿ð×ÂÓ¤ËÂ¾¤ÎÉô°Ì¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ç§¤ò°Ü¿¢¤·¤ÆºÆ·ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ö¹ü¡Ê¾åÏÓ¹ü¡Ë¤È¹ü¡Ê¼Ü¹ü¡Ë¤Ë¾®¤µ¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÎÄ¹¾¸¶Úç§¤Ê¤É¤ò¹ü¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤²¤ÆÉª¤Î¥°¥é¥°¥é¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÅÅç°å»Õ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ñ¼°¤Ï¡Ö°ËÆ£Ë¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ±ÉÂ±¡¤Î°ËÆ£·Ã¹¯¡Ê¤è¤·¤ä¤¹¡Ë±¡Ä¹¤¬ÊÆ¹ñÎ®¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÊýË¡¤À¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡¢¹ü¤Ëç§¤òÄÌ¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê»å¤Ç·ë¤ó¤Ç¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ËÆ£Ë¡¤Ç¤Ï¹ü¤òÅ£Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æç§¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡×¡£¹ü¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âç§¤ÎÌþ¹ç¤¬Áá¤¯Éüµ¢¤¬Áá¤¤ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÅÅç°å»Õ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤«¤é°ËÆ£Ë¡¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÆ·ú¤Ë»È¤¦ç§¤ò¤Í¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼ê½Ñ¸å¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿´Ë¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ñ¸åÀ®ÀÓ¡ÊÉüµ¢Î¨¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÉüµ¢¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¼ê½Ñ¸å¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë³ä¹ç¤Ï¸½ºß¤Ï£¹£²¡Á£¹£µ¡ó¤È¤¤¤¦¹â¿å½à¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ÅÅç°å»Õ¤¬¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´Û»³¾»Ê¿Åê¼ê¤Ê¤É£±£°£°·ï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ÉÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼ê½Ñ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Î¼Â¤ËÍèÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥É¤¬Î©¤Ä¡£Áª¼ê¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢´õË¾¤â»ý¤Æ¤ë¡£Éª¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤ÐÉüµ¢»þ´ü¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÀÎ¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤âÊÆ¹ñ¤è¤êÃ»¤¤¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤À¤È£±£´¡¢£µ¥«·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Î£±·³Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢£¸¥«·î¤ÇÁ´ÎÏÅêµå¤òµö²Ä¡¢£±£°¥«·î¤Ç£²·³Àï¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢£±Ç¯¤Ç£±·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Éª¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Î»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£¸£³Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂ¼ÅÄÃû¼£Åê¼ê¤¬¥¸¥ç¡¼¥Ö°å»Õ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÉü³è¡£·è»à¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ×¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¡¢µ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤À¡£¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤ÈµåÂ®¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Û»³Åê¼ê¤â¼«Ãø¡Ö¼«Ê¬¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡¡£±£¹£±¿Ë¤Î·®¾Ï¡×¤Ç¼ÂºÝ¤ËµåÂ®¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤ç§¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Îµ¿Ìä¤ò¸ÅÅç°å»Õ¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¡£¡Ö¼ê½Ñ¤Ç¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤éµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¹Å¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤«¤é¡ÊÈôµ÷Î¥¤¬¡Ë±ó¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¹¡×
¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ£±Ç¯¤Û¤É¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÏÅê¤²Êý¡¢ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿ÄË¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤éÍ¾·×¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ïµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¸í²ò¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ì»þ´ü¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤Èµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Éª¤¬ÄË¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò´õË¾¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¼ê½Ñ¤ÇµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬´µ¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï£±£°Ëü±ß¤Û¤É¤«¤é¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç°å»Õ¤¬ÈñÍÑ¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹âÇ¯Êð¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¼õ¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë