大ヒット漫画・アニメ「七つの大罪」を原作としたオープンワールドRPG『七つの大罪:Origin』が、公式ブランドサイトを公開、事前登録の受付を開始した。同作はPlayStation5、PC(Steam)、iOS、Androidといったプラットフォームを対象に、2025年内のリリースを予定している。

オリジナルのマルチバースストーリーが展開されるオープンワールドRPG! 『七つの大罪:Origin』

『七つの大罪:Origin』は、全世界で7000万ダウンロードを記録した『七つの大罪 〜光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)〜』の後継作となるオープンワールドRPG。プレイヤーは、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子「トリスタン」として、『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』の英雄たちを収集、戦闘スタイルをカスタマイズしつつ、ブリタニア大陸の冒険を進めていく。

物語は同作オリジナルのマルチバースストーリーが展開されるという。

同作の事前登録は、公式ブランドサイトから可能。メールアドレスを登録することで、ゲーム内で使用できる限定報酬や今後実施予定のCBT(クローズドβテスト)への参加チャンスを獲得できるという。ただし、App StoreおよびGoogle Playへの事前登録は現在行われておらず、後日開始予定とのこと。

またブランドサイトでは、高品質なビジュアルによって本作の世界観が表現されている。主要キャラクターや主要エリア、アイテム、クラスなども確認できるので、同作に興味を持っている人はチェックしておこう。

七つの大罪:Origin(ナナオリ)- Netmarble:

https://7origin.netmarble.com

(c)鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(c)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(c)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(c) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

(c)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. “PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PlayStation Shapes Logo” and “Play Has No Limits” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)