µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤ÎÃæÆü¤Ë¡Ö4ÈÖ¤Ë¥Ð¥ó¥È¤µ¤»¤¿¤ê¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×1ÅÀº¹¤Ç³«Ëë4Ï¢¾¡Æ¨¤¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬20Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«Ëë4Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£³«Ëë2¥«¡¼¥ÉÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡¢1¡½1¤Î7²ó¤Ë¾åÎÓ¤Î¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¡É¤Ë¤·¤Æ¤ä¤é¤ì·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï7²ó108µå2¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¤¬ÌµÇ°¤Îº£µ¨½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ëº£µ¨1¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤Þ¤Ç¤³¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢°æ¾å¿·´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÃæÆü¤È¤Îº£µ¨½éÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö4ÈÖ¤Ë¥Ð¥ó¥È¤µ¤»¤¿¤ê¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀï¤¤Êý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Áê¼êÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥Þ¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÇÀþ¤¬5²ó¤Þ¤Ç9»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤·¡¢½é¸«¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï0¡¼1¤Î4²ó¤Ë²¬ËÜ¤Îº¸¼ê1ËÜ¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Öº£µ¨1¹æ¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤ò±ç¸î¤Ç¤¤º¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë¤Ï2»à¤«¤éÃæ»³¡¢ÌçÏÆ¡¢Âç¾ëÂî¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬ÆÏ¤«¤º¡£Áê¼ê¤Î6°ÂÂÇ¤ò¾å²ó¤ë10°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â2ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤êÏ¢¾¡¤Ï3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿ºäËÜ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·DeNA¤Ë¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£