¡Ö¤è¤êÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¤¬»ØÅ¦¡¡¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼²ñÃÌ¤Î¡ÈÍ¾ÇÈ¡É¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
£³Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¡¢ÄäÀï¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡Ä¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¸ýÏÀ¤ÎÍÍ»Ò
Á°ÂåÌ¤Ê¹¡Ä¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¸ýÏÀ¡¡¥È¥é¥ó¥×»áVS¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î3·î1ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡£
¥¢¥á¥ê¥« ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤Î¸å¤Î²ñµÄ¤Ç¶¨Äê¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤¹¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÜÅö¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾Ú¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ÛÊª»ñ¸»¤ò¤á¤°¤ë¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢¶¨Äê¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¾Ð´é¤â¤ß¤é¤ì¤¿£²¿Í¡Ä
¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¹Í¤¨Êý¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¡Ë°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¼è°ú¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è°ú¤¬Í¥Àè¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÎÌó¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó40Ê¬¸å¡¢·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤Ë¡Ä
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤ÏÄäÀï¤À¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
²ñÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó40Ê¬¸å¡¢¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥« ¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï4Ç¯´Ö¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÂçÅýÎÎ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¡¢¹ñÅÚ¤òÇË²õ¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ»¡¢ÈË±É¤Ø¤ÎÆ»¤Ï³°¸ò¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤À¡×
ÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È³°¸ò¸ò¾Ä¤¹¤Ù¤¡É¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¼ÁÌä¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà¡Ê¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ë¤Ï²æ¡¹¤Î¹ñÌ±¤ò»¦¤·¡¢ÊáÎº¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¤É¤ó¤Ê³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡©¡×
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤ÎÇË²õ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î³°¸ò¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂçÅýÎÎ¡¢¼ºÎé¤À¤¬¡¢¼¹Ì³¼¼¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÏÀÁè¤ò¤·¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÎé¤À¡×
¤³¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤â»²Àï¤·¡¢·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤Ë¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Þ¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤Î©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òÈó¾ï¤Ë°¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£Èà¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡ÖÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡Ä¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎÉ¤¤Î©¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡×
²ñÃÌ¤Ï°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¸ýÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¡¡
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ©¾ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Þ¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï¿¿·õ¤Ç¤¹¡£Àï»þ²¼¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£³¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ò¤âÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÌµÎé¤À¡×
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ù¤¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö°ì¸À¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤À¤á¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤±¤À¡×¡¡
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡ÖÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¸ª¤ò¾®ÆÍ¤¯¾ìÌÌ¤â¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤¬¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×
¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¤À¤í¡©ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×
ÊªÊÌ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Î²ñÃÌ¡£Ãë¿©²ñ¤ä¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¡¢¤µ¤é¤Ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤¬·èÎö¡Ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤¿¤Á¤Ï
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤«¤é¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤¬¡Ä
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¿¯Î¬¼Ô¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç¡¢¿¯Î¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤À¡×
¥É¥¤¥Ä ¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
EU ¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï·è¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
²ñÃÌ·èÎö¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ä
°ìÊý¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö·¯¤é¤â¸«¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ì¤ÏÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
µ¼Ô
¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤è¤ê¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤âÉÔ¿®¤â¤Ê¤¤¡£¼è°ú¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×
¤Þ¤µ¤«¤Î²ñÃÌ·èÎö¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ï¡¢º®ÌÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¤¬¸«¤¿¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡É
Á·¾ìµ®»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
·èÎö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡£ÁÐÊý¤¬¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ç°ÕÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ¾ÍªÍý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£²óÎ¾¹ñ¤¬½ðÌ¾¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤ËËäÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¹ÛÊª»ñ¸»¤Î¸¢±×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼Â»Ü¤·¤¿µð³Û¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ÎÊÖºÑ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊý¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Î³ÎÌó¡×¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µá¤á¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢NATO²ÃÌÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù»ý¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö»Ù±ç¤Î·ÑÂ³¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏNATO²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÈÝÄê¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Î¹ÛÊª»ñ¸»¤Î¸¢±×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö²æ¡¹(¥¢¥á¥ê¥«¿Í)¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹Ô¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ã¯¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÍ¿¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·³»ö»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬·èÎö¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±çÄä»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á·¾ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³°¸ò´±¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¸ò¾Ä¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌùÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤É¤¦¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´± ÌùÃæ»°½½Æó¤µ¤ó¡§
ËÜÅö¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤º¤Ã¤È³°¸ò¸ò¾Ä¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡×¤È¡ÈÊ¿ÏÂ¤òºî¤ëÂçÅýÎÎ¡É¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¹ÛÊª»ñ¸»¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î¸ò¾Ä¤Î¾ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅöÌÌÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥À¥á¡¼¥¸¡¢¤Ç¤â¤è¤êÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥í¥·¥¢¤ÈÀï¤¦¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù»ý¡¦»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç·èÎö¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¸ýÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡È£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´± ÌùÃæ»°½½Æó¤µ¤ó¡§
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°ì¤Ä¤á¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï²¶¤Î¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÂÎ¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è¤ê°ú¤¡Ë¡×¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö°ì¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó¡¢Æó¤Ë½¬¶áÊ¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤·¤«¤·¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Æó¤Ä¤á¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¡ÊÊóÆ»µ¡´Ø¤Î»£±Æ¡Ë¡×¤ÏËÁÆ¬¤ÎÆþ¤Ã¤¿2¡Á3Ê¬¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï50Ê¬¤â¥«¥á¥é¤¬¤¢¤Î¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤Ï¤ä¤êÊý¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤â»ä¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡ÖÄÌÌõ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²ñÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê±Ñ¸ì¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÖ¤¤¤Æ´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÄÌÌõ¤ÏÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¤Ä¤á¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅÜ¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤³¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦¤È¥¥ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤Î50Ê¬¤Î¤¦¤Á¡¢40¿ôÊ¬´Ö¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¸¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ö¥¥ì¤¿½Ö´Ö¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î£³¡Á£´Ê¬¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯¤ÆåºÎï¤Ê³¤¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¾Íè(¥í¥·¥¢¤Ë¿¯¹¶¤µ¤ì¤¿)»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈéÆù¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤³¤Ç¥¥ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÃÌ¤Î10ÆüÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡Ö²æ¡¹¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÈÂç¤¤ÊåºÎï¤Ê³¤¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡×¤Ä¤Þ¤ê¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¡È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¤½¤ÎÈ¯¸À¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¡Ö²¿¸Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬³Ö¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤½¤³¤«¤éÀ¼¤¬Á´ÉôÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤Î¶¨Äê¤ò)¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¡¢Ìá¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¤â¤·¡Ø¥Ô¡¼¥¹¡ÙÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¡×¤È¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
(¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥° 2025Ç¯3·î2Æü ÊüÁ÷)
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÌùÃæ»°½½Æó¤µ¤ó
¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´± ÂçºåÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»û»Ò²° ÌùÃæ½Î¡×¤ò¼çºË