¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈÅ¹¡Ö¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¡×¤Ç2·î23ÆüÍ¼Êý¡¢Ëü°ú¤­¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿Å¹°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢16ºÐ¤Î¾¯Ç¯2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¶è¤Î¡Ö¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ±É»°ÃúÌÜÅ¹¡×¤Ç23Æü¸á¸å5»þ²á¤®¡¢¾¯Ç¯2¿Í¤¬²¼Ãå1ÅÀ¤òËü°ú¤­¤·¤¿¤Î¤òÃËÀ­Å¹°÷(47)¤¬¸«¤Ä¤±¡¢Å¹Æâ¤ÇÄÉÀ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢ÃËÀ­Å¹°÷¤Ï2¿Í¤«¤é¼ê¤Ç¶»¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç2¿Í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢·Ù»¡¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡2¿Í¤Ï´ôÉì»Ô¤È³ÆÌ³¸¶»Ô¤Ë½»¤à¤¤¤º¤ì¤â16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¡¢1¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡Ö²¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£