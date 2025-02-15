ºÊ¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¤À¤Ã¤¿¡ª 21ºÐº¹¤Î¿·º§¤µ¤ó¡¡½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¼ø¶È»²´Ñ¡ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤¿¡È¥Õ¥§¥í¥â¥ó¡É¡¡´Ó¤¤¤¿¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÎø¡×¤Î·ëËö¤Ï
Æ£°æÎ´¤µ¤ó¤È°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å0»þ55Ê¬¡Ë¡£2·î16Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à21ºÐº¹¤ÎÇ¯¤Îº¹É×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ¤Î°ì¸®²È¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿·º§É×ÉØ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡£¤Ê¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤È·ëº§¤·¤¿¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿Ìë¡Ä12·î¤À¤±¤Ç40¥«½ê¤â¡È¸÷¤Îº×Åµ¡É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿2¿Í¤Ç¤¹
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·º§¤µ¤ó¤Î⾃Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡£ËèÄ«¡¢Ä«⾷¤ò¤Ä¤¯¤ëºÊ¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ëÄ¶⽢¤¨¤óË·¤ÊÉ×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÏMCÆ£°æ¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î53ºÐ¡£¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤è¤ê¤â21ºÐÇ¯¾å¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤âºÊ¤ÏÉ×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸µ¡¦Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC°æ¾å¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö·ëº§»ØÎØ¤ÎÃÍÃÊ¡×¤ä¡ÖÌë¤Î»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥º¥Ð¥êÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä¡©
½Ð²ñ¤¤¼«ÂÎ¤Ï³Ø¹»¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£É×¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÊ¤«¤é¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏMCÆ£°æ¤â¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£¤½¤³¤«¤éÉ×¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÏÌ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©»ö¤ËÍ¶¤¤¡¢¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¹ðÇò¡£Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¹ðÇò¤Ë¡¢ºÊ¤Ï¡Ö²¿¤òÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤ì¤«¤é30Æü´ÖÏ¢Â³¥Ç¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈMCÆ£°æ¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¤â¡¢ºÊ¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢Î¥º§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Îµ¨Àá¤ÏÅß¡£ºÊ¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿É×¤Ï¡¢12·î¤À¤±¤Ç40¥«½ê¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ³°¤Î²ó¿ô¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÏ¢Â³¥Ç¡¼¥È¤â30ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤í¡¢É×¤Ï¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ÇºÆ¤Ó¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈºÊ¤¬ÃÇ¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÂçµã¤¤·¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò2¿Í¤¬ºÆ¸½VTR¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ç¯¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤âÀ¤´ÖÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤ÏÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤ÆÏ¤¤¤¿Ì¼¤«¤é¤ÎLINE¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤½¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÊ¸ÌÌ¤ËÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿2¿Í¤Ë¡¢·ëº§¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Ø¤Î°§»¢¤Ç¤·¤¿¡£ É×¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿±þ¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤âÌÔÈ¿ÂÐ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢É×¤Ïµö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¡Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡¢2¿Í¤Ï¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ò´Ó¤¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤ÎÊì¤«¤é´¶Æ°¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡ÛABC¥Æ¥ì¥Ó
2·î16Æü(Æü) ¸á¸å 0:55 ¡Á ¸á¸å 1:25
¡ÚMC¡ÛÆ£°æÎ´¡¦°æ¾åºé³Ú