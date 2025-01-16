1·î14ÆüÊüÁ÷¤Î£Ã£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ØËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¡Ù¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÉ÷¤Ç¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÀ¸¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÏ­²¼¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½ÐÏÃ¤«¤é¡¢ËÌÌîÀ¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤â¤ï¤Ã¤â¤ï¤Ã¤â¤ï¤Ã¡×

ËÌÌî¡ÖÂç³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î¤È¤­¤Ï¼Ö¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ¤Í¡¢»þÂ®70¥­¥í¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¸å¤í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤­¤Ë¡Ø¤â¤ï¤Ã¤â¤ï¤Ã¤â¤ï¤Ã¡Ù¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×

È¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ëº´Æ£¼Â³¨»Ò¡£

ËÌÌî¡Ö¼ÖÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢Áë³«¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹âÂ®¤Ç¡¢»þÂ®80¥­¥í¤°¤é¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÏÓ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¼ê¤¬¸å¤í¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Á°¤ËÏÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢É÷¤ò¼ê¤ÇÄÏ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤â¤ï¤Ã¤â¤ï¤Ã¤â¤ï¤Ã¡Ù¡×

¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï°ìÂÎ¡©

ËÌÌî¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢D¥«¥Ã¥×¤Î»Ò¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×

¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃËÀ­¿Ø¤«¤é¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÈ¿±þ¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡¼¡ª¡×¤Èº´Æ£¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥Ã¥×¿ô¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡©

¾¾¸¶¡ÖÂ®ÅÙ¤Ç¥«¥Ã¥×¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×

ËÌÌî¡Ö100¥­¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤­¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×

¾¾¸¶¡ÖÃË¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×

¤³¤ì¤ÏÃËÀ­¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï±£¤ì¤¿¾ï¼±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¹Ô°Ù¤À¤½¤¦¡£

ËÌÌî¡ÖÃ¯¤«¤¬½õ¼êÀÊ¤Çº¸¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢¡ØÀ¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È100¥­¥í¤°¤é¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ï¡ª¤³¤Î´¶¤¸¤ÏE¥«¥Ã¥×¡ª¡Ù¡×

»þÂ®80¥­¥í¤Ç¤ÏD¥«¥Ã¥×¡¢100¥­¥í¤Ç¤ÏE¥«¥Ã¥×¤Î´¶¿¨¤òÌ£¤ï¤¨¤ë??

¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë"ÀÄ½Õ¤ÎÌÑÁÛ"

º´Æ£¡Ö¤¦¤Ã¤½¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×

¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢É÷¤ò¤â¤à¤À¤±¤Ç¤½¤ó¤Ê´¶¿¨¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡¢º´Æ£¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤ÎÍÍ»Ò¡£

¾¾¸¶¡Ö¤³¤ì¤Ï·ë¹½¡¢¿®ØáÀ­¤Î¤¢¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ä»×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×

¤½¤ó¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÌ¤·Ð¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£

ËÌÌî¡Ö¡Ø¤³¤ì¤¬D¥«¥Ã¥×¤Î´¶³Ð¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂÎÆ¸Äç¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×

·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ëÌÑÁÛ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

ËÌÌî¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤«¤Ê¤ó¤«¹Ô¤¯¤È¤­¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤¤¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×

¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÌÜ·â¾ðÊó

¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¡¢È¿¶Á¤ÎÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ªÀ¿¤µ¤ó¡¢¥¢¥Û¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤µ¤Ã¤­Ì¾¿À¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÞÍÜÏ·SA¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢À¿¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¥à¥®¥å¥à¥®¥å±¿Æ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë

´°Á´¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£

¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤ß¤ë¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ã¤¤ÀÄÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½õ¼êÀÊ¤Î»Ò¤ÏÆ¸Äç¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¡Ø¤¢¤¢²û¤«¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤«¤é3¿Í¤°¤é¤¤Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ë¼Ö¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë

¡ÖÀ¿¤µ¤ó¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÏÃÂê¤Î¸å¡¢¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥°¡¼¥Ñ¡¼¥°¡¼¥Ñ¡¼¤·¤Æ¤ë¼Ö¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊC¤µ¤ó¡Ë

ÊüÁ÷¸å¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÌî¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê"¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È"¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êminto¡Ë
 

ËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê
2025Ç¯01·î14Æü14»þ32Ê¬¡ÁÈ´¿è¡ÊRadiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë