¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉ¤Å¨¡×¤¹¤ë°ïºà¡Ä¹âÂ´19ºÐ¤¬¸«¤»¤¿ºÍÇ½¡¡¡È¾ï¾¡¡É¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÌ²¤ë´üÂÔ³ô
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈTOP5¤òÆÈ¼«¤ËÁª½Ð
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦2025Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤äº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¤Ê¤É¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÁª¼ê¤¬Àê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¸å·Ñ¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡×5¿Í¤òÆÈ¼«¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Ï2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¤À¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.94¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î1Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï3²ó6¼ºÅÀ¤È¥×¥í¤ÎÀöÎé¤òÂ¸Ê¬¤ËÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÉ¬¤ºÎÈ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡4°Ì¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¤À¡£±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë21ºÐ¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï5»î¹ç¤Ç10ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï94»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.288¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÀï¾ì¤Î»°ÎÝ¤Ë¤Ï·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë1·³¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÎÂç»³Î¿Åê¼ê¤ò3°Ì¤Ë¿ä¤¹¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2024Ç¯¤Ï¡¢2»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤â´Þ¤à18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3.25¤ÎÀ®ÀÓ¡£¿·¿Í¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É»«¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Ï2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Î³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ï´ä°æ½Ó²ðÅê¼ê¤À¡£¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3.46¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçÉñÂæ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¤¤¡£
¡¡1°Ì¤Ë¤ÏºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¤òµó¤²¤ë¡£193¥»¥ó¥Á¡¢95¥¥í¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÂÎ³ÊËÆ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¡¢¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î1·³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½éËÜÎÝÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£·ãÀï¤Î³°Ìî¼êÁè¤¤¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë