¶ÈÀÓ°²½¤ÎÆü»º¡¡CFO¤éÌò°÷¸òÂå¿Í»ö¤òÈ¯É½
¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Â¸µ¤Î²ÝÂê¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌò°÷¤òÍèÇ¯1·î¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼»á¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ÆÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥ó»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¥ó»á¤ËÂå¤ï¤ë¥¢¥á¥ê¥«Ã´Åö¤ÎÌò°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÌò°÷·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥à¥Ë¥¨»á¤¬½¢¤¤Þ¤¹¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ÏÀè·î¤Î·è»»²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ê¤É¤«¤éº£Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉý¤Ê¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¤³¦¤Ç9000¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤º£¤Î¿¦¤òÂ³¤±¤ëÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢
¡Öº£²ó¤ÎÌò°÷ÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤òºÆ¤Óµ°Æ»¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ä¶ÛµÞÀ¤ò´Õ¤ß¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Æü»º¤Ïº£¸å¤â¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¿¡¼¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£