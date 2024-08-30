¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¤¤ß¤Î¿§¡×¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅÅ»Ò³Ú´ï¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥ó¡×¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡ÊC¡Ë2024¡Ö¤¤ß¤Î¿§¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤¬¡¢8·î30Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥È¥Ä»Ò¡¢¤¤ß¡¢¥ë¥¤¤¬¡È¤·¤í¤Í¤³Æ²¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥±¥ó¥Ð¥Ã¥«¡¼¡×¡ÖRoland¡×¤Ê¤É¼Âºß¤Î³Ú´ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ë¥¤¤¬À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅÅ»Ò³Ú´ï¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥ó¡×¤òÃ´Åö¡£¥Ð¥ó¥É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ú´ï¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥ó¡×¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
2017Ç¯¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×Ä¹ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÆþÁª¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤â23²¯±ß¤Î°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾ºî¡Ø±Ç²è æá¤Î·Á¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄ¾°»Ò»á¤Ï¡¢º³ºÙ¤ÊÆü¾ï¤ò¿ð¡¹¤·¤¯Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯µ©Í¤Ê±ÇÁü¥»¥ó¥¹¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤µ¤¨É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯Á¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢À¤³¦¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¾°»Ò´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤¬8·î30Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤¹¤ë¡£
º£ºî¤ÇµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ä¡¢µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Ï¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àµÈÅÄÎè»Ò¡£²»³Ú¤Ï¡Ø±Ç²è æá¤Î·Á¡×¡Ø¥ê¥º¤ÈÀÄ¤¤Ä»¡Ù(18Ç¯)¤Ê¤É»³ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÏÃÂêºî¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê22Ç¯ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëºî¶Ê²È¡¦µíÈø·ûÊå¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊë¥È¥Ä»ÒÌò¤ËÎëÀî¼ÓÍ³¡¢ºî±Ê¤¤ßÌò¤Ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢±ÆÊ¿¥ë¥¤Ìò¤ËÌÚ¸ÍÂçÀ»¤È¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬»²²Ã¡£3¿Í¤òÆ³¤¯¥·¥¹¥¿¡¼ÆüµÈ»ÒÌò¤ò¿·³À·ë°á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÀèÆü¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè49²ó¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî´Õ¾Þ¸å¤Î´ÑµÒ¤¬Àä»¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡£¤¤Á¤ó¤È¿§¤«¤é´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö´ÑµÒÁ´°÷¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢Â³¤¯Âè26²ó¾å³¤¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¶â¼ß¾Þ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃÉ¾å¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î2Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¹¹¿·¤Ç¡¢¸ø¼°£Ø¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¤ß¤¤¤í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¤äºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¾Ò²ð¡£¸ø³«¸å¤Þ¤ÇÁ´£·ËÜ¤òËè½µÅê¹ÆÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥È¥Ä»Ò¡¢¤¤ß¡¢¥ë¥¤¤¬·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ú´ï¤ËÃíÌÜ¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅÅ»Ò³Ú´ï¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥ó¡×¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¤¿ÍýÍ³
ËÜºî¤Ï»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö²»³Ú¡ßÀÄ½Õ¡×¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ä»Ò¡¢¤¤ß¡¢¥ë¥¤¤¬¡È¤·¤í¤Í¤³Æ²¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¡¢Î¥Åç¤Ë¤¢¤ë¸Å¤Ó¤¿¶µ²ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë£³¿Í¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ³Ø±àº×¤Ç·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥Ä»Ò¤¿¤Á¤Î»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ä»Ò¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï½é¿´¼Ô¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖRoland¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÀ¤Çºî¶ÊÃæ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖCASIO¡×¤Î¥ß¥Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¸Å¶µ²ñ¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¡ÖYAMAHA¡×¤ÎÂÆ§¤ß¥ª¥ë¥¬¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤ß¤Î»ÈÍÑ¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¤Ï¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ã¥±¥ó¥Ð¥Ã¥«¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÇÆÃ¤ËÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ë¥¤¤ÎÃ´Åö³Ú´ï¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ë¡Ö¥Æ¥ë¥ß¥ó¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Æ¥ë¥ß¥ó¤È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¼ê¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤ê¡¢±ó¤¶¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¿¨¤ì¤º¤Ë±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅÅ»Ò³Ú´ï¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢º£ºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ë¥ß¥ó¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡ÖMoog¡×¼Ò¤¬22Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·ÈÇ¡ÖEtherwave Theremin¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÎ¤ÎÅÅ»Ò¥ª¥ë¥¬¥ó¤ä¸Å¤¤¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤±¤ÉÀ¨¤¯¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Æ¥ë¥ß¥ó¤òÁª¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²»³Ú²È¥°¥ì¥´¥ï¡¼¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ë¥ß¥ó¤Î´¶³Ð¤ä¹Í¤¨Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È²»³¬¤òÅö¤Æ¤ÆÃÆ¤«¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢¤¢¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê²»¤¬¡¢½÷À¤Î²ÎÀ¼¤ß¤¿¤¤¤ÇÀ¨¤¤¡¢¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÊÁÕ¤ÇÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥°¥ì¥´¥ï¡¼¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¤Î¥Æ¥ë¥ß¥ó¤Î²»¿§¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢·àÃæ±éÁÕ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥¿¡¼¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Æ¥ë¥ß¥ó¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÀ©ºî¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿µíÈø·ûÊå¤Ø¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¥é¥¤¥Ö¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£