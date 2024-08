【ファウンデーションズ】11月15日 発売予定価格:オープン

ビギナー・ボックス

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、TCG「マジック:ザ・ギャザリング」の新セット「ファウンデーションズ」を11月15日に発売する。価格はオープン。

本製品では、「マジック」の最も人気のあるキャラクターたちやゾンビや猫を呼び出し、戦略的に軍隊や古代の力を指揮することができるカードパックとなっている。「ファウンデーションズ」は、「マジック」の名作を網羅しており、「マジック」のカードコレクションを始めるにあたり、再開するのに最適なセットであるほか、「ファウンデーションズ」ビギナー・ボックスでは、「マジック」を学ぶのに最適な商品構成となっており、最初のゲームに必要なすべてが揃っている。

今回「ファウンデーションズ」ビギナー・ボックスの情報が公開された。20枚で構成された猫デッキと吸血鬼デッキのチュートリアルデッキに含まれるカードの情報や、ガイドブック、プレイマット、ライフを記録するためのスピンダウン、ルールリファレンスブックレットなどが収録されている。

「ファウンデーションズ」商品一覧

プレイ・ブースター

コレクター・ブースター

バンドルセット(英語のみ)

ジャンプスタート・ブースター

スターターコレクション(英語のみ)

「ファウンデーションズ」ビギナー・ボックス収録カード(一部)

猫デッキ

吸血鬼デッキ

(C) 1993-2024 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.