¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¡Ä¡×Æ±µïÃËÀ¤òÇ®ÅòÀÕ¤á¤·¤¿YouTuber¥«¥Ã¥×¥ë¡¦¡È¥Ô¥ó¥¯È±¡É½÷¤ÎÀµÂÎ
¡Ö¥ê¥ó¥Á¤ò¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¡£½»¿ÍÆ±»Î¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï²¹ÏÂ¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¼¼Æâ¤Ç»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½»¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½÷À½»¿Í¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Í´Ö¤ò¸¤¤È¤·¤Æ»ô¤¦¼«ºî¥¢¥Ë¥á¤¬¥¥Ä¤¹¤®¤ë¡¢¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¯¤ÆÃ»¥Ñ¥ó¡×¥Ô¥ó¥¯È±¤ÎÊ¡²¬ÍÆµ¿¼Ô
¡¡ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼«¼¼¤ÇÆ±µï¤¹¤ë20ÂåÃËÀ¤ËÌó4¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÇÛÃ£¶È¡¦¶â»Ò¹¨ÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤ÈÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¡¦Ê¡²¬ÎèÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢¤½¤ÎË½¹ÔÆâÍÆ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£
Ç®Åò¤òÍá¤Ó¤»¡¢Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÇØÃæ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤ë
¡Ö¶¦ËÅ¤Î¾å¤ÇÈï³²ÃËÀ¤Î´é¤ä¸åÆ¬Éô¡¢¾åÈ¾¿È¤ËÇ®Åò¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤Û¤«¡¢Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÇØÃæ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´éÌÌ¡¢ÇØÃæ¡¢Ê¢Éô¡¢Î¾ÏÓ¤ËÁ´¼£Ìó1¤«·î¤ÎÇ®½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÄ¾ÀÜÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢Ç®Åò¤ò¤«¤±¤¿¤¢¤È¤ÏÇ®¡¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Èï³²ÃËÀ¤Ï·ä¤ò¤ß¤ÆÃ¦Áö¤·¡¢¿ÆÂ²¤ËÈ¼¤ï¤ì¤Æ·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¨¤²½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç1·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤é5·î²¼½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤ò¡ÈÀ¸¤ÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¡¢Ê¡²¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈï³²ÃËÀ¤Ï¸µ½¾¶È°÷¡£Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¤«¤é¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸ÛÍÑ´Ø·¸¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¡¢¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²ÃËÀ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¸¤á¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±µï¤ò¶¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈï³²ÃËÀ¤Ï¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢²Ô¤®¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÆ°²èÇÛ¿®»ñ¶â¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÉ¸¶â³Û¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¤Û¤ÜËèÆüÇ®Åò¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤éË½¹Ô¤ÏÆü¾ïÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¶â¥Å¥ë¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡µ¯¾²»þ´Ö¤Ë¿²Ë·¤¹¤ë¤È´é¤ËÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÌµÍý¤ä¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ò¤É¤¤¡£
¡¡Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Ï²ÈÄÂ½½¿ôËü±ß¤Î¹¤¤´Ö¼è¤ê¡£Ìó2Ç¯Á°¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£
¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¾®ÊÁ¤Ç¥ª¥É¥ª¥É¤·¤¿´¶¤¸¡×
¡Öµ¢Âð¤Ï°ì½ï¤ÇËèÆüÄ«µ¢¤ê¡£Ãç¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ê¡²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤¦¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¡¢Â¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤ÇÃ»¥Ñ¥ó¤ò¹¥¤ó¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ê¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡È¤¢¤Ã¡ª¤É¤¦¤â¡Á¡É¤È¤«¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡É¤È·Ú²÷¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤¿¤ä¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï°§»¢¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤·¡¢±¢µ¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤Î½÷À½»¿Í¡Ë
¡¡Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Èï³²ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±µï¿Í¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇÛÃ£ÍÑ¤Î¹õ¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÊÁ¤Ç¥ª¥É¥ª¥É¤·¤¿´¶¤¸¤ÇÍÆµ¿¼ÔÂð¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±½»¿Í¡Ë
¡¡Èï³²ÃËÀ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢ÍíÀè¤ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¤À¤ì¤Ë¤â½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿Éô²°¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ä¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¸ø±à¤Ç¤·¤í¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¤·¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶á¤¯¤Ë¸ø±à¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¶á¾ì¤Î¸ø±à¤Ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅÌÊâ10Ê¬ÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÑ¤òÂ¤½¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿Í¤ò¿Í¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤ÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤À¤¬¡¢Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¼«ºî¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤Ë¤âÏÄ¤ó¤À·¹¸þ¤ÏÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Ø¤¬¤Ï¤¤å¡£¡Ù¤Çºî²è¤òÃ´Åö¡£¶â»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¥«¥Í¥³¥Ê¥à¥ë¡Ù¤È¤·¤ÆµÓËÜ¤ò½ñ¤¡¢À¼Í¥¤ÏÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°¼ñÌ£¤Ê¼«ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ø¸¤¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¤À¡£
¡¡Ï©¾å¤ÇµðÆý¾¯½÷¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤ÃË¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«Áê¼ê¤ò¸¤¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¡Ö·è¤á¤¿¡£»ä¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¡£Æ±À³¤¹¤ëÈà»á¤Ë»ô¤¦¤³¤È¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤º¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¼¡£¤è¤·¤è¤·¡×¤ÈÆ¬¤òÉï¤Ç¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Û¤é¥¨¥µ¤À¤è¡¼¡×¤È¾²¤ËÃÖ¤¤¤¿»®¤ÇÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É´°Á´¤Ë¥Ú¥Ã¥È°·¤¤¡£¤È¤¦¤È¤¦Äí¤Îº¿¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢Èà»á¤¬¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ý¤ò¶´¤à¤¬¡¢¾¯½÷¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤À¤â¤ó¡×¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Èà»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¢¥¤¥Ä¤â¤¤¤º¤ìÆ¨¤²½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÉÔµ¤Ì£¤ÊÀßÄê¤ÎºîÉÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤¤ºîÉÊ·²
¡ØÈþ¾¯½÷¤¬·ÊÉÊ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤ÏÀ¸¿È¤Î¾¯½÷¤¬1²ó1Ëü±ß¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï100Ëü±ß¤Ä¤®¤³¤ó¤ÀÃæÇ¯ÃË¤Ë¥²¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ø10Ê¬´ÖÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù¤Ï¡¢¾Þ¶â1Ëü±ß¤Î½÷À¸ÂÄê¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ËÈþ¾¯Ç¯¤¬½÷Áõ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¡£¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÃæÇ¯ÃË¤ÎÉô²°¤ÎÃæ¡£²¡¤·Æþ¤ì¤Ë±£¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÀèµÒ¤Î½÷À»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¹¤¤Ë¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ï¡ØÈþ¾¯½÷¤ÎÉ¡ÌÓ¤òÈ´¤¯¥Ð¥¤¥È¤©¤©¤©!?¡Ù¡£1ËÜÈ´¤¯¤È300±ßÌã¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ëºã¤¨¤Ê¤¤ÃË¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Å¹¤ËµðÆý¾¯½÷¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£Ã«´Ö¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ß¤Ê¤¬¤éÉ¡ÌÓ¤ò¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ÇÈ´¤¡¢¡Ö·ë¹½¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤À¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤½¤³¤Ø½÷²¦ÍÍµ¤¼Á¤ÎµÒ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢É¡ÌÓÁ´ÉôÈ´¤±¡×¡£ÄË¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ó¤Ê¡£¤â¤Ã¤È°ìµ¤¤ËÈ´¤±¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¡¢Ä¶Â®¤Ç¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÈ´¤¤Þ¤¯¤ë¡£¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó2Ç¯Á°¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¡¢ºîÉÊ¤Ï·×84ËÜ¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï16Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ë¸«¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¾Ò²ð¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â2Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤ÏÈ±¤Î¿§¤¬ÇÉ¼ê¤Ê½÷À¤ä¡¢ÇÛÃ£¶È¤ÎÃËÀ¤¬ÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼ÂÀ¸³è¤òºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÁÜººÅö¶É¤ÏÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤äÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Î¾ÜºÙ¤Ê²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£