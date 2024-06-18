µëÍ¿¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡Ä61ºÐÃËÀ¡¢ºÆ½¢¿¦Àè¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¯¼ý320Ëü±ß¡×¤ËÍîÃÀ¢ªÇ¯¶â¼õµëÁ°¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¡ÒÆÃÊÌ¤ÊµëÉÕ¶â¡Ó¤ËÂç¶½Ê³¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
Ä¹¼÷²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÈÄ¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¡É¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ï·¸å¤Î¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤éÇ¯¶â¼õµë³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤ÊµëÉÕ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£FP Office³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿·ÁÒËàÌíFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¤òÃÇ¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÍÂÃù¶â¤Ï¸º¤ë°ìÊý¡Ä61ºÐÃËÀ¤Î¡ÖÇº¤ß¡×
61ºÐ¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÏºòÇ¯¡¢¿·Â´¤«¤é¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦Ä¾Á°¤ÎÇ¯¼ý¤Ï650Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤«¤é¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡ÖÇ¯¼ý¤Ï400Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µëÍ¿¤Î¸º¾¯Éý¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄêÇ¯¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¿¦¤Ë½¢¤«¤º¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÍÂÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾Ç¤Ã¤ÆºÆ½¢¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À²ñ¼Ò¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿µëÍ¿³Û¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ»þ¤ËÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿400Ëü±ß¤è¤ê¤âÄã¤¤320Ëü±ß¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµ¿¦¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âµëÍ¿¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×ºÆ½¢¿¦¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸å²ù¤È¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Áý¤·¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ñ¶â·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤È¡¢¤ª¶â¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤È¡¢µëÍ¿¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖµëÉÕ¶â¡×¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡©
FP»öÌ³½ê¤Çº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÆ½¢¿¦¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯¹âÎð¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¼º¶ÈÊÝ¸±¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ½¢¿¦¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ËºÆ½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇµëÉÕ¶â¤Ê¤É¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³´ðËÜµëÉÕ¶â¡×¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂà¿¦¸å¤Ë¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î´ðËÜ¼êÅö¡Ê¼º¶ÈÊÝ¸±¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤È¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Ë¤³¤Î2¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤È¤Ï
¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤È¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ÎµëÍ¿Äã²¼¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎµëÉÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¡Ê´ðËÜ¼êÅö¡Ë¼õµë¸å¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ËºÆ½¢¿¦¤·¡¢ºÆ½¢¿¦¸å¤ËÄÂ¶â¤¬75¡óÌ¤Ëþ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ÙµëÍ×·ï
»Ùµë¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î5¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Âà¿¦¸å¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¼õµë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢60ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤ÇºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤¬5Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È
£ºÆ½¢¿¦¸å¤ÎÄÂ¶â¤¬Á°¿¦¡ÊÄ¾Á°¡Ë¤Î75¡óÌ¤Ëþ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¥´ðËÜ¼êÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¤¬100Æü°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢£»Ùµë´ü´Ö
»Ùµë´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¤¬¤É¤ì¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖºÆ½¢¿¦¤·¤¿Æü¤ÎÁ°Æü¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ100Æü°Ê¾å200ÆüÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡×¡ÖºÆ½¢¿¦¤·¤¿Æü¤ÎÁ°Æü¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ200Æü°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡×¤È¾ò·ï¤´¤È¤Ë²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÆ½¢¿¦¤·¤¿Æü¤ÎÁ°Æü¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ100Æü°Ê¾å200ÆüÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç
¡Ä¡Ä1Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ëÆü¤ÎÂ°¤¹¤ë·î¤Þ¤Ç
¡¦ºÆ½¢¿¦¤·¤¿Æü¤ÎÁ°Æü¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ200Æü°Ê¾å¤Î¾ì¹ç
¡Ä¡Ä2Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ëÆü¤ÎÂ°¤¹¤ë·î¤Þ¤Ç
¢£»Ùµë¶â³Û
ºÆ½¢¿¦Àè¤ÎµëÍ¿¤¬60ºÐ»þÅÀ¤ÎÄÂ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤É¤Î¤¯¤é¤¤Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¡¢»ÙµëÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤Ë¤Ï»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¡§37Ëü452±ß
ºÇÄã¸ÂÅÙ³Û¡§2,196±ß
»ÙµëÂÐ¾Ý·î¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤¿ÄÂ¶â¤Î³Û¤¬»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¡Ê37Ëü452±ß¡Ë°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ÙµëÂÐ¾Ý·î¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤¿ÄÂ¶â³Û¤È¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤È¤·¤Æ»»Äê¤µ¤ì¤¿³Û¤Î¹ç·×¤¬»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡Ø37Ëü452±ß¡Ý»ÙµëÂÐ¾Ý·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÄÂ¶â³Û¡Ù¤¬»Ùµë³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤È¤·¤Æ»»Äê¤µ¤ì¤¿³Û¤¬2,196±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ÎÇ¯¶â¤Î°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¸º³Û¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áá´ü¤ÎºÆ½¢¿¦¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×
¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î´ðËÜ¼êÅö¡Ê¼º¶ÈÊÝ¸±¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õµë¤Ç¤¤ë½¢¶ÈÂ¥¿Ê¼êÅö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áá´ü¤ËºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤¯»þ´ü¤¬Áá¤¤¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Î¶â³Û¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ½¢¿¦¼êÅö¶â¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï²¼µ¤Î¡¡Á¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ÙµëÍ×·ï
¡½¢¿¦Æü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¼º¶ÈÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¾å¤Ç´ðËÜ¼êÅö¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¢¨¤¬½êÄêµëÉÕÆü¿ô¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¡£
¢¼õµë¼êÂ³¤¸å¡¢7Æü´Ö¤ÎÂÔ´ü´ü´ÖËþÎ»¸å¤Î½¢¿¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
£Î¥¿¦¤·¤¿Á°¤Î»ö¶È¼ç¤ËºÆ¤Ó½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Î¥¿¦¤·¤¿Á°¤Î»ö¶È¼ç¤È»ñËÜ¡¦»ñ¶â¡¦¿Í»ö¡¦¼è°úÌÌ¤ÇÌ©ÀÜ¤Ê´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤»ö¶È¼ç¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤³¤È¡£
¤¼õµë»ñ³Ê¤Ë·¸¤ëÎ¥¿¦ÍýÍ³¤Ë¤è¤êµëÉÕÀ©¸Â¡Ê´ðËÜ¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¡Ë¤¬¤¢¤ëÊý¤Ïµá¿¦¿½¹þ¤ò¤·¤Æ¤«¤éÂÔ´ü´ü´ÖËþÎ»¸å1¥õ·î¤Î´ü´ÖÆâ¤Ï¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Þ¤¿¤Ï¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¼Ô¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¥1Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¦¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ò·ï¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
§²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤Î½¢¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ½¢¿¦¼êÅöËô¤Ï¾ïÍÑ½¢¿¦»ÙÅÙ¼êÅö¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ê»ö¶È³«»Ï¤Ë·¸¤ëºÆ½¢¿¦¼êÅö¶â¤â´Þ¤à¡Ë
¨¼õµë»ñ³Ê·èÄê¡Êµá¿¦¿½¹þ¤ß¡ËÁ°¤«¤éºÎÍÑ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¼ç¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¢¨»Ùµë»ÄÆü¿ô¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦Æü¤«¤é¼õµë´ü´ÖËþÎ»Ç¯·îÆü¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë»þ¤ÏºÆ½¢¿¦Æü¤«¤é¼õµë´ü´ÖËþÎ»Ç¯·îÆü¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤¬»Ùµë»ÄÆü¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»Ùµë¶â³Û
»Ùµë¶â³Û¤Ï¼¡¤Î·×»»¼°¤Ë¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØºÆ½¢¿¦¼êÅö¡á´ðËÜ¼êÅöÆü³Û¡ß½êÄêµëÉÕÆü¿ô¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¡ß»ÙµëÎ¨¡Ù¡Ê60¡ó¤Þ¤¿¤Ï70¡ó¡Ë
´ðËÜ¼êÅöÆü³Û¤Ï¡¢ÄÂ¶âÆü³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¾å¸Â¶â³Û¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ÙµëÎ¨¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦Àè¤Ë½¢¿¦¤¹¤ëÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î´ðËÜ¼êÅö¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ÙµëÎ¨
¡¦»Ùµë»ÄÆü¿ô¤ò3Ê¬¤Î2°Ê¾å»Ä¤·¤ÆºÆ½¢¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¡§´ðËÜ¼êÅö¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¤Î70¡ó¤Î³Û
¡¦»Ùµë»ÄÆü¿ô¤ò3Ê¬¤Î1°Ê¾å»Ä¤·¤ÆºÆ½¢¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¡§´ðËÜ¼êÅö¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¤Î60¡ó¤Î³Û
´ðËÜ¼êÅöÆü³Û¤Î·×»»ÊýË¡¤Ï¡¢¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï´ðËÜ¼êÅöÆü³Û¤Î·×»»ÊýË¡ ½Ð½ê¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï«Æ¯¶É¡¦¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡Ö¸ÛÍÑÊÝ¸±Ë¡²þÀµ¥ê¡¼¥Õ¡×
¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤ÈºÆ½¢¿¦¼êÅö¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤È¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×¤Î°ã¤¤ ½Ð½ê¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¸ÛÍÑÊÝ¸±»öÌ³¼êÂ³¤¤Î¼ê°ú¤¡×
¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤È¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×¤ÏÊ»µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤«°ìÊý¤òÈïÊÝ¸±¼Ô¼«¿È¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê»µë¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÁªÂò¤·»Ùµë·èÄê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤äÊÑ¹¹Åù¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÆÃÄ§¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¿µ½Å¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¡©¡Ö¼º¶ÈÊÝ¸±¡×or¡ÖºÆ½¢¿¦¡ÜµëÉÕ¶â¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤È¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤ë¡×or¡ÖºÆ½¢¿¦¡×¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤È¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×¤Î¤É¤Á¤é¤ò¼õµë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1¡¥ºÆ½¢¿¦¤»¤º¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤ë¾ì¹ç
2¡¥ºÆ½¢¿¦¤·¡¢¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç
3¡¥ºÆ½¢¿¦¤·¡¢ºÆ½¢¿¦¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç
¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥ºÆ½¢¿¦¤»¤º¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤ë¾ì¹ç
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¿·Â´¤«¤é60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ï20Ç¯°Ê¾å¡¢½êÄêµëÉÕÆü¿ô150Æü¡¢´ðËÜ¼êÅöÆü³Û7,294±ß¡Ê¾å¸Â³Û¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Áí»Ùµë³Û¤Ï109Ëü4,100±ß¤Ç¤¹¡£¡Ê150Æü¡ß7,294±ß¡Ë
2¡¥ºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç
¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î»Ùµë»ÄÆü¿ô¤¬100Æü°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÄÂ¶âÄã²¼Î¨¤Ï54.69¡ó¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ½¢¿¦¸å¤ÎÄÂ¶â26.6Ëü±ß¡ß15¡ó¡á3Ëü9,900±ß¤¬»Ùµë³Û¤È¤Ê¤ê¡¢½êÄêµëÉÕÆü¿ô150Æü¤Î¤¿¤á1Ç¯·Ð²á¸å¤ÎÂ°¤¹¤ë·î¤Þ¤Ç¤¬µëÉÕÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö3Ëü9,900±ß¡ß12¥õ·î¡á47Ëü8,800±ß¡×¤¬»Ùµë¶â³Û¡ÊÁí³Û¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥ºÆ½¢¿¦¤·¡¢ºÆ½¢¿¦¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï´ðËÜ¼êÅöÆü³Û7,294±ß¡Ê¾å¸Â³Û¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë»Ùµë»ÄÆü¿ô¤¬94Æü¤Î¾ì¹ç¤ÏµëÉÕÎ¨70¡ó¤Ç»Ùµë³Û47Ëü9,945±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï»ÙµëÁí³Û¤¬109Ëü4,100±ß¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦¸å¤ÎµëÍ¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖºÆ½¢¿¦¼êÅö¡×¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¤«¤éºÆ½¢¿¦¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É»Ùµë¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤ë¤è¤êºÆ½¢¿¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤Ï»Ùµë»ÄÆü¿ô¤¬100Æü°Ê¾å¤Ç»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏµëÉÕ»ÄÆü¿ô¤¬94Æü°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÆ½¢¿¦¼êÅö¤Î»Ùµë³Û¤¬¹âÇ¯ÎðºÆ½¢¿¦µëÉÕ¶â¤Î»Ùµë³Û¤ò¾å²ó¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ½¢¿¦¼êÅö¤ò¼õµë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤ÎÀâÌÀ¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ºÆ½¢¿¦¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºÆ½¢¿¦¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿
º£²ó¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÄêÇ¯Á°¸å¤Ë¸þ¤±¤¿Êä½õ¶â¡¦µëÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·ÁÒ ËàÌí
FP Office³ô¼°²ñ¼Ò
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼