BBC大ヒットのミステリードラマ『原潜ヴィジル』の続編『ヴィジル2 謀略の軍事ドローン』6月21日よりAmazonプライムで配信

2021年にBBC最大のヒット作となった捜査ミステリードラマ『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』の続編となる『ヴィジル2 謀略の軍事ドローン』が6月21日(金)より、Amazon Prime Videoチャンネル内の動画配信サービス「スターチャンネルEX」で独占日本初配信される(全6話)。また、TV放送では「BS10スターチャンネル」で8月に独占日本初放送。今回は軍事ドローンの暴走をきっかけにストーリーが展開される。© WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXIII前作『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』は、原子力潜水艦内で起きた殺人事件の捜査を通じて、海軍の闇や国際保障問題に繋がる事件の真相を解明していくスリリングな展開が話題を呼び、2021年にBBCが放送した新作のなかで最大の視聴者数を獲得した。続編となるシーズン2は中東を舞台に、空軍内に張り巡らされた巨大な陰謀と闘うことになるようだ。前作同様、二転三転する予測不能な展開が連続するという。© WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXIII●予告映像を公開今回解禁された予告映像では、空軍演習場でドローン兵器が暴走し、7人の兵士が死亡する事件が発生するところから始まる。スコットランド警察の主任警部シルヴァ(サラン・ジョーンズ)は中東の国家ウディヤンへ飛び、スコットランドに残ったロングエーカー警部補(ロー ズ・レスリー)とチームを組んで捜査に乗り出す。捜査を進めていく中で、次第に明らかになっていく真相とは?登場人物の行動すべてを疑いたくなる映像となっている。さらに、捜査のコンビでありパートナーである主人公ふたりが、暴走したドローンを見つめどこか不穏な雰囲気を感じさせるキービジュアルも解禁。ふたりは暴走事件の謎を解明することができるのか。■予告編:

作品公式サイト:https://www.star-ch.jp/drama/vigil/2/

●『原潜ヴィジル』のコンビが再び

前作に引き続き、主人公エイミー・シルヴァをサラン・ジョーンズ(『女医フォスター』『ジェント ルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』)、パートナーのカーステン・ロングエーカーをローズ・レスリー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、脚本・製作総指揮を映画『ジュディ 虹の彼方に』の脚本を手がけたトム・エッジが務める。

© WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXIIIさらに、新キャストにロモーラ・ガライ(『未来を花束にして』 『つぐない』)、ダグレイ・スコット(『M:I-2』『96時間/レクイエム』)、クリス・ジェンクス (『セックス・エデュケーション』)など豪華俳優陣が集結した。

© WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXIII

●ストーリー

スコットランドの空軍演習場で行われたドローン兵器公開演習で兵士7人が死亡する事件が発生。イギリスと同盟を結ぶ中東の国家ウディヤン軍の兵士も犠牲になってしまう。2年前の原潜ヴィジルでの事件の実績を買われたスコットランド警察の主任警部シルヴァが再び捜 査を担当、ウディヤンに飛ぶ。スコットランドに残ったロングエーカー警部補とチームを組んで捜査を続けるうちに、ウディヤンの反体制組織、英国の武器商、諜報部、国防が絡んだ陰謀が明らかになっていく。



© WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXIII

●二転三転するストーリーとツイスト、あっと驚くどんでん返しがスリリングなドラマ展開

2021年にBBCが放送した新作のなかで最大の視聴者数を獲得した捜査ミステリー・ドラマ『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』。その続編が満を辞して登場!前作同様に、今作も二転三転するストーリーラインとツイストがスリリングで、手に汗握る緊張感いっぱいのドラマ展開になっている。前作で海軍を相手に原子力潜水艦という密室空間で起きた殺人事件の捜査を続けたエイミー・シ ルヴァ主任警部だが、今回の捜査先は空軍。中東の産油国で独裁政治が行われている架空の国ウディヤンの空軍基地で捜査をするなかで、銃口やナイフを突きつけられるなど、絶えず危険に直面しながら、空軍内に張り巡らされた陰謀と闘うことになる。視聴者はシルヴァ主任警部と共に「誰が犯人か?」と推理をめぐらすが、どのキャラクターも不審な点があり、謎めいた行動を取る。この人物が真犯人?と思わされた次にはその人物の無実が証明され、最後には予想もしなかった巨大な陰謀が隠されていることが判明する。

●主演のサラン・ジョーンズをはじめ、魅力的なスタッフ、キャストが勢ぞろい

映画『ジュディ 虹の彼方に』や人気ドラマ『ザ・クラウン』『私立探偵ストライク』の脚本を手がけたトム・エッジが、前作に引き続いて脚本・製作総指揮を担当。『女医フォスター』『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』のサラン・ジョーンズが、前作に引き続き、冷静で頭脳明晰なスコットランド警察の主任警部エイミー・シルヴァ役を好演している。彼女の公私にわたるパートナーであるカーステン・ロングエーカー役は『ゲーム・オブ・スローンズ』でイグリット役を演じたローズ・レスリー。空軍基地のあるウディヤンで孤軍奮闘するシルヴァ主任警部をスコットランドからサポート、捜査でも精神面でも彼女を支えていく。また、野心的で忠誠心のある英空軍少佐エライザ・ラッセルは、『未来を花束にして』『つぐない』のロモーラ・ガライが演じる。制作を手掛けるのは『ライン・オブ・デューティ』や『ボディガード -守るべきもの-』などの大ヒットシリーズを手がけたワールド・プロダクションズ。海外ドラマ『ヴィジル2 謀略の軍事ドローン』(全6話)

●国際情勢やドローンでの軍事作戦など、政治に絡んだ陰謀は、現実の世界を彷彿とさせるリアルさ

ドラマは、スコットランドにある英国空軍演習場でイギリスの同盟国ウディヤンの要人を招待してのR-PAS(ドローン兵器)のデモンストレーションが行われるところから始まる。ウディヤンは中東にある産油国で、周辺諸国との紛争が絶えないという設定。 英空軍はドローンを製造するスコットランドの武器商”アルバン-X”社と共にR-PAS計画を進めてウディヤンと武器取引するのが目的だったが、ドローンが暴走するという想定外の出来事が起こる。「これは不幸な事故なのか? それとも何者かが仕組んだテロ リズムなのか?」が物語の核になっていく。また、ウディヤンとイギリスの軍事同盟に対して抗議活動を行なう市民による反体制 グループの存在も重要な鍵をにぎる。

●自分らしく生きる女性像と LGBT+、テロリズム、PTSDなどの問題を提起

コンビを組んで事件を捜査する主人公は女性カップル。ふたりは私生活でもパートナーという関係で、シルヴァ主任警部は事故で亡くなった元恋人の娘ポピーを養女として引き取り、ロングエーカー警部補と3人で暮らしている。そのロングエーカー警部補は現在妊娠中で、ふたりが一緒に子育てをするという新しいスタイルの家族像を描く。その一方で、中東の国ウディヤンでは同性愛は禁止されているという対照的な現実がある。また、ウディヤンに駐屯する英空軍の統率を新たに任されたラッセル少佐も女性。 自分の信念のもとに行動する、強くたくましい女性キャラクターたちの姿が印象的だ。さらに、ウディヤンの反体制グループのテロリスト認定や、PTSDに悩む戦争帰還兵の姿など、現代社会のさまざまな問題を取り上げているところも見逃せない。

●主な登場人物

エイミー・シルヴァ(サラン・ジョーンズ):

スコットランド警察の主任警部。ダンデア空軍兵器演習場で起きた事件の捜査を行うため、中東の国ウディヤンに派遣される。



カーステン・ロングエーカー(ローズ・レスリー):

スコットランド警察の警部補。シルヴァ主任警部とは公私にわたるパートナー。



エライザ・ラッセル(ロモーラ・ガライ) :

英国空軍の少佐。ウディヤンのアルショーカ空軍基地に駐屯。チャップマン中佐の帰国に伴い、暫定指揮官になる。



マーカス・グレインジャー(ダグレイ・スコット):

英国空軍の少将。アルショーカ空軍基地の司令官や武器製造のアルバンX社と共に、ドローン計画を推進する。



カラム・バーカー(クリス・ジェンクス):

英国空軍大尉。ドローンのパイロットで、アルショーカ空軍基地に駐屯する。



サム・カーダー(オスカー・セイラム)ウディヤン空軍の大尉。 ドローンのパイロット。



ダニエル・ラムジー(アミール・エル=マスリー):

MI5のエージェント。ロングエーカー警部補と組んで捜査を行う。



サビハ・チャップマン(ヒバ・メディア):

英国空軍中佐アンソニー・ チャップマンの娘。父の病気治療のため、アルショーカ空軍基地からスコットランドに戻る。



コリン・ロバートソン(ゲイリー・ルイス):

スコットランド警察の警視正。 シルヴァらの上司。



© WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXIII海外ドラマ『ヴィジル2 謀略の軍事ドローン』(全6話):

【配信】「スターチャンネルEX」6月21日(金)配信開始 ※第1話無料配信 ※毎週金曜、1話ずつ更新【放送】「BS10 スターチャンネル」8月放送予定作品公式サイト:https://www.star-ch.jp/drama/vigil/2/

【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】:

Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/starch

※AmazonおよびAmazon Prime VideoはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

【BS10 スターチャンネル】:

スターチャンネルは、世界中から厳選した映画、海外ドラマが楽しめるBS放送サービスです。ハリウッド大作や名作映画に加え、スターチャンネルでしか観られな い日本初公開となる掘り出し映画やドラマなどの独占作品、さらにソフト未収録の貴重な日本語吹替版など、他では観られない激レア作品もラインナップ!https://www.star-ch.jp